Guerra in Ucraina: cosa è successo oggi 11 marzo

Oggi il presidente russo Vladimir Putin, dopo un incontro con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko, ha annunciato che "ci sono stati alcuni positivi cambiamenti nei negoziati sull'Ucraina". Parole che hanno fatto volare gli indici di borsa in Europa. Frattanto la Russia sembra aver avviato una nuova fase della campagna, attaccando in Ucraina occidentale, l'area ritenuta fino a ieri più sicura. I bombardamenti hanno rigurdato anche Dnipro, poco a Ovest delle zone contese del Donbass. Continua intanto l'assedio a Kiev e Mariupol ma sta di fatto che in 16 giorni la Russia non è riuscita a conquistare la capitale. Sono intanto due milioni e mezzo le persone fuggite dall'Ucraina dal 24 febbraio scorso, secondo l'Onu. Altre due milioni si stima che siano sfollate all'interno del territorio ucraino.

Questa mattina sono stati colpite Lutsk e Ivano-Frankivs , città entrambe a circa 150 chiilometri da Leopoli, nell' Ovest del paese. Il ministero della Difesa russo riferisce che sarebbero stati resi "inutilizzabili" gli aeroporti militari nelle due città. Secondo il sindaco di Lutsk, quattro soldati ucraini sono rimasti uccisi nel bombardamento aereo.



, città a nord di Kiev. Le autorità ucraine comunicano che sono morti due civili Continua l'infinito assedio di Mariupol , sul Mar D'Azov. Finora i bombardamenti hanno reso impossibili tanto le evacuazioni quanto la consegna di aiuti umanitari. Secondo le autorità locali sono 1582 i morti tra i civili. Kiev oggi ha accusato l'esercito russo di aver attaccato l'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv, all'interno del quale si trova un reattore nucleare sperimentale . Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che la città sarebbe completamente circondata e che “i nazionalisti” avrebbero distrutto tutti i ponti e piazzato mine lungo le strade di accesso al centro urbano.



, cittadina strategica a nord della città assediata di Mariupol Il sindaco di Melitopol , Ivan Fedorov, sarebbe stato sequestrato da “un gruppo di dieci russi” nel centro della città mentre stava distribuendo aiuti umanitari alla popolazione, secondo il ministero degli Interni di Kiev.



, Ivan Fedorov, sarebbe stato da “un gruppo di dieci russi” nel centro della città mentre stava distribuendo aiuti umanitari alla popolazione, secondo il ministero degli Interni di Kiev. Il Governo ucraino ritiene che il presidente russo Vladimir Putin abbia "ordinato la preparazione di un attacco terroristico" nel sito della centrale nucleare di Chernobyl . Lo scrive il New York Times citando i ministeri della Difesa e dell'Intelligence ucraini, e spiegando di non avere conferme sul campo.



vicino al confine con l'Ucraina, in quella che Kiev ha definito una 'provocazione'. Secondo Kiev, infatti, il presunto attacco, che sarebbe avvenuto dallo spazio aereo ucraino, sarebbe un tentativo di Mosca di coinvolgere la Bielorussia nell'invasione russa. Stando alle informazioni, aerei russi si sono alzati dall'aeroporto di Dubrovytsya in Bielorussia, sono entrati nello spazio aereo ucraino, per poi sparare sulla città di Kopani. Si è tenuto oggi il vertice informale dei Capi di Stato e di governo dell’Unione Europea sul Modello europeo di crescita e di investimento per il 2030 a cui ha partecipato anche il premier Mario Draghi . Al termine, il presidente del Consiglio dei ministri italiano ha avvertito che se con il protrarsi del conflitto e delle sanzioni “l’economia dovesse indebolirsi occorrerà una risposta politica di bilancio” che "deve essere una risposta europea”. Sull’adesione di Kiev all’Unione ha detto che “le regole per entrare sono molto precise e prevedono un lungo periodo di riforme strutturali". La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha sottolineato che “dal modo in cui rispondiamo oggi all'attacco della Russia contro l'Ucraina determinerà il futuro dell'Ucraina ma anche quello della nostra Unione". Ha poi annunciato che "domani adotteremo un quarto pacchetto di sanzioni ". Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che sulle sanzioni "non ci sono tabù", siamo pronti a intraprenderne di ulteriori".



Al termine, il presidente del Consiglio dei ministri italiano ha avvertito che se con il protrarsi del conflitto e delle sanzioni “l’economia dovesse indebolirsi occorrerà una risposta politica di bilancio” che "deve essere una risposta europea”. Sull’adesione di Kiev all’Unione ha detto che “le regole per entrare sono molto precise e prevedono un lungo periodo di riforme strutturali". La presidente della Commissione ha sottolineato che “dal modo in cui rispondiamo oggi all'attacco della Russia contro l'Ucraina determinerà il futuro dell'Ucraina ma anche quello della nostra Unione". Ha poi annunciato che "domani adotteremo un ". Il presidente francese ha dichiarato che sulle sanzioni "non ci sono tabù", siamo pronti a intraprenderne di ulteriori". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è deluso dall'Europa riunita a Versailles: "Abbiamo bisogno di più forza. Non è quello che ci aspettiamo. Le decisioni dei politici devono coincidere con l'umore dei loro popoli tra i quali c'è molto sostegno: almeno il 60% degli europei è a favore. L'Ue deve fare di più per noi". In un videomessaggio di stamattina, il presidente ha inoltre detto: “Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria ”.



ha detto che “la Nato non vuole una guerra aperta con la Russia”. Ha poi ribadito che una no-fly zone sull'Ucraina porterebbe con molta probabilità a un conflitto diretto tra la Russia e la Nato. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver deciso di escludere la Russia dai normali rapporti di reciprocità che regolano il commercio mondiale, aprendo così la strada a dazi sui beni russi in risposta all'invasione dell'Ucraina



ha annunciato di aver deciso di escludere la Russia dai normali rapporti di reciprocità che regolano il commercio mondiale, aprendo così la strada a dazi sui beni russi in risposta all'invasione dell'Ucraina L'ufficio del procuratore generale russo chiede che Meta, la società che detiene Facebook e Instagram , sia riconosciuta come organizzazione estremista . Una richiesta che arriva che Facebook e Instagram hanno deciso di togliere la censura ai post contro la Russia. Intanto, come già diverse catene internazionali, anche l'italian a Eataly ha deciso di interrompere le operazioni in Russia



e , sia riconosciuta come . Una richiesta che arriva che Facebook e Instagram hanno deciso di togliere la censura ai post contro la Russia. Intanto, come già diverse catene internazionali, anche l'italian L' Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato all'Ucraina di distruggere in sicurezza gli agenti patogeni ad alto rischio nei laboratori sanitari per prevenire potenziali fuoriuscite.



ha raccomandato all'Ucraina di per prevenire potenziali fuoriuscite. Nastri verd i stanno apparendo in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo. È un segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina, e il colore scelto non è casuale: è la combinazione di giallo e azzurro, i colori della bandiera ucraina