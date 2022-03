Guerra in Ucraina: cosa è successo oggi 5 marzo

Oggi doveva essere la giornata della tregua e dell'apertura di corridoi umanitari per evacuare la popolazione civile, sarebbe stato l'unico risultato concreto dei due round negoziali finora tenuti tra le parti (il terzo avrà luogo lunedì). Non è andata come ci si aspettava, l'evacuazione non ha mai avuto inizio. Perché? Secondo il governo di Kiev la Russia avrebbe violato gli accordi bombardando la città di Volnovakha, ventimila abitanti a metà strada tra Mariupol e Donetsk, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che ai corridoi umanitari aperti a Mariupol e Volnovakha "non si è presentato nessuno", accusando le autorità ucraine di impedire l'evacuazione. Intanto, chi può continua a fuggire dal paese: almeno 1,3 milioni di persone hanno già varcato in confini, secondo le Nazioni Unite. Sul terreno la situazione appare simile a uno stallo: la maxi colonna di mezzi militari russi è sempre immobile a una trentina di chilometri dalla capitale Kiev, è ancora possibile entrare o uscire dalla città. Le città di Kharkiv e Sumy a Ovest, Chernihiv a Nord, Mariupol a Sud-Est e Mykolaiv a Sud-Ovest sono tutte sotto assedio ma, a quanto risulta, ancora in mano ucraina.





Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'operazione militare in Ucraina "sta andando secondo i piani " e ha assicurato che l'esercito russo "raggiungerà i suoi obiettivi". Ha anche detto che "le sanzioni contro la Federazione russa equivalgono a una dichiarazione di guerra". Un portavoce del Cremlino ha inoltre ribadito che l'obiettivo di Mosca è una Ucraina "smilitarizzata e libera dall'ideologia neonazista. Vogliamo che lo status neutrale dell'Ucraina sia nella Costituzione e vogliamo garanzie che le armi in grado di cambiare gli equilibri di sicurezza in Europa non possano essere dispiegate".





"I corridoi umanitari devono entrare oggi a Mariupol e Volnovakha, per salvare donne bambini e anziani e dare cibo e medicine a chi è rimasto. Stiamo facendo di tutto per far funzionare l'accordo" ha invece affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo poi che " quasi diecimila soldati russi sono stati uccisi . È terribile, sono diciottenni, ventenni, quasi bambini, soldati a cui non è stato spiegato che stavano andando a combattere". Ha infine sollecitato nuovamente la Nato perché istituisca una no-fly zone, invano.





Batte un colpo la Cina : "I combattimenti si interrompano il prima possibile, tutelando le vite umane ed evitando crisi umanitarie su larga scala", ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi al segretario di Stato Usa Antony Blinken, in un colloquio telefonico avviato su richiesta americana, in merito alla crisi in Ucraina. "La Cina ritiene che per risolvere la crisi ucraina sia ancora necessario agire secondo finalità e principi della Carta dell'Onu. Il primo è rispettare e proteggere la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi, il secondo è insistere sulla risoluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo", ha aggiunto. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha avuto un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan convenendo sulla necessità di un cessate il fuoco. Domani Erdogan sentirà al telefono Vladimir Putin.





Secondo i media panarabi, i rappresentanti russi in Siria hanno avviato una campagna di arruolamento di mercenari nel paese mediorientale, dove non è mai terminata la guerra civile scoppiata nel 2011, offrendo un salario di settemila dollari a chi accetta di andare a combattere in Ucraina per un periodo di sette mesi.





I servizi segreti ucraini avrebbero ucciso un componente della squadra negozial e ucraina, il banchiere Denis Kireyev, con l'accusa di tradimento. La notizia non ha ancora avuto una conferma ufficiale. Secondo alcuni media di Kiev c'erano "forti prove" che divulgasse informazioni alla Russia.





Una troupe dell'emittente britannica Sky News ha filmato in diretta un agguato alle porte di Kiev, durante il quale la loro automobile è stata bersagliata da decine di proiettili. L'inviato Stuart Ramsey è rimasto ferito alla schiena, mentre il cameraman Richie Mockler ha ricevuto due colpi sul giubbotto antiproiettile.