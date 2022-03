Guerra in Ucraina, la F1 cancella definitivamente il Gp di Russia

Non solo la cancellazione temporanea. La Formula sceglie la linea dura e cancella in maniera definitiva il Gran Premio di Russia.

Così gli organizzatori della Formula 1 hanno interrotto il contratto con il comitato promotore del Gp di Sochi. La decisione è l'ennesimo provvedimento che il mondo dello sport assume in reazione all'aggressione militare della Russia ai danni dell'Ucraina.

"La Formula 1 - è il comunicato ufficiale - può confermare di aver risolto il suo contratto con i promoters del Gran Premio di Russia - è scritto in un comunicato -, il che significa che la Russia non avrà gare in futuro".