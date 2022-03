Guerra in Ucraina: i missili Javelin spina nel fianco dei russi (come gli Stinger in Afghanistan)

Il conflitto russo – ucraino è giunto al ventunesimo giorno di combattimenti. Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it ed esperto di analisi storico strategiche, come si stanno difendendo gli ucraini?

L’esercito ucraino sta opponendo resistenza in maniera più massiccia e difensiva nelle regioni in cui è trincerato già dal 2014 e che abbiamo imparato a conoscere tutti, quelle del Donbass e altre regioni separatiste. Lì sono schierati i reparti migliori, che annoverano al loro interno anche veterani di lungo corso. Non è un caso che a Mariupol e nelle regioni di Donetsk e Luhansk stiano resistendo a oltranza. Sono in molti casi circondati ma non ancora sopraffatti. Gli ucraini si difendono con tenacia, probabilmente “avvantaggiati” dal fatto che l’esercito russo stia avanzando lentamente per ridurre, per quanto possibile, le perdite.

Perché, come stanno attaccando i russi?

L’impressione è che Mosca non puntasse a una “guerra lampo”, i russi sanno bene che l’Ucraina poteva essere conquistata in pochi giorni. L’obiettivo di Mosca è probabilmente quello di non apparire come conquistatori spietati.

Poco fa diceva che gli ucraini si stanno difendendo bene. Quali armi stanno mettendo in campo? E sono diverse da quelle usate dall’esercito russo?

I due eserciti hanno equipaggiamenti simili, per molti versi identici. Le armi russe sono versioni più moderne e aggiornate rispetto a quelle ucraine.



Si parla molto dei Javelin, (trad. “giavellotto”), missili anticarro forniti in grandi quantità all’esercito ucraino da diversi Paesi occidentali tra cui gli Stati Uniti. Perché si sono rivelati fondamentali per frenare l’avanzata dei tank russi?

Sono diventati l’arma simbolo di questa battaglia. La loro caratteristica principale è la letalità e la relativa facilità contro mezzi corazzati, carri armati e mezzi terrestri. Forse non saranno sufficienti per vincere ma sicuramente possono aumentare le perdite di mezzi e soldati russi dato che sono in grado di neutralizzare le corazzate protettive dei carro armati, e colpirli dall’alto, sulla torretta, dove sono meno protetti.

A questi si aggiunge il grande uso dei missili antiaerei portatili come gli Stinger o armi similari, che minacciano aerei ed elicotteri in volo a quote medio basse.



Una delle caratteristiche principali è che i Javelin siano “facili da usare” per chiunque, è vero?

I Javelin possono essere anche usati da persone con un addestramento sommario, ma credo che valutare di fornire ai civili arruolati dagli ucraini armi così impegnative comporti seri rischi. Non si tratta solo di imparare usare un’arma ma, anche, di avere la freddezza e l’addestramento per operare in prima linea.

C’è chi azzarda un parallelismo tra l’impiego, e l’efficacia in battaglia, dei Javelin nel 2022 e gli Stinger nella guerra in Afghanistan degli anni ottanta. Lei cosa ne pensa?

Diciamo che entrambe le armi, Javelin oggi e Stinger 40 anni fa, rappresentano un efficace supporto militare dell’Occidente ai mujhaiddin afghani di un tempo e agli ucraini. I primi in conflitto con l’Urss, i secondi con la Russia di oggi.



Analogamente si possono anche presentare gli stessi rischi già visti in Afghanistan una volta terminata la guerra?

Non posso negare che il rischio ci sia. L’Ucraina, che è già un Paese produttore di armi, sta ricevendo migliaia e migliaia di armi antiaeree e anticarro, e c'è il rischio che ora, o a guerra finita, si perda il controllo di queste armi molto potenti che potrebbero finire nei circuiti del mercato nero o ad equipaggiare milizie e gruppi terroristici. Credo sia lecito porsi questo interrogativo: l’Ucraina sta armando i civili, come Stato potrebbe collassare nei prossimi giorni e ha un tasso di corruzione molto elevato con una malavita organizzata in Medio Oriente già distintasi in passato nel traffico di armi.