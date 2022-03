Hacker russi pubblicano su TV ucraina appello di Zelensky alla resa dei militari

Sullo schermo della TV pubblica “Ucraina 24” come breaking news in sottopancia è comparso un finto appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla resa, rivolto ai suoi connazionali affinché depongano le armi.

Il testo in lingua ucraina recitava: “Cari ucraini! Cari difensori! Essere presidente non è stato così facile. Devo prendere una decisione difficile. Per prima cosa, ho deciso di riprendere il Donbass. Non ha funzionato. Ad essere onesti, la situazione è solo peggiorata, e di molto. Non c'è più un domani, almeno per me. Ora ho deciso di dirvi addio. Vi consiglio di deporre le armi e di tornare dalle vostre famiglie. Non vale la pena morire in questa guerra. Vi consiglio di vivere e io farò lo stesso.”

I rappresentanti del canale televisivo hanno parlato di un fake ed è apparso a seguito della violazione del sito del canale televisivo da parte di hacker russi. Anche il sito web del quotidiano online ucraino Segodnya è stato oggetto di un attacco hacker.

Anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha reagito definendo il falso appello alla resa una "provocazione infantile". “Posso proporre di deporre le armi e tornare a casa solo ai militari della Federazione Russa. Siamo già a casa, stiamo proteggendo i nostri bambini, le nostre famiglie. Quindi non deporremo armi fino alla nostra vittoria ", ha affermato in un videomessaggio pubblicato sui social network.