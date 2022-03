Hiv, parte lo studio su un vaccino a mRNA di Moderna

Sono cento adulti Hiv-negativi, di età compresa tra18 e 55 anni sui quali verrà sperimentato il vaccino mRNA sviluppato da Moderna. La notizia arriva dalla stessa azienda.

L'ipotesi sulla quale si lavora è che i vaccini mRNA possano essere ben tollerati e in grado di indurre la produzione di anticorpi neutralizzanti l'Hiv. "È gratificante vedere come l'esperienza con l'mRNA come piattaforma fondamentale per sviluppare il vaccino contro Covid-19 possa ora essere ora utilizzata per realizzare un vaccino contro l'HIV", ha affermato il coordinatore del trial Larry Corey. "Siamo ottimisti sul fatto che questo studio aprirà la strada ad approcci duraturi per l'utilizzo dell'mRNA nel campo dell'Hiv". Oltre a questo vaccino, Moderna sta lavorando anche a un secondo prodotto per prevenire l'Hiv. Uno studio in vista della International AIDS Vaccine Initiative, un partenariato globale pubblico-privato senza scopo di lucro che lavora per accelerare lo sviluppo di vaccini per prevenire l'infezione da HIV e l'AIDS.

Una sperimentazione che ha un cuore italiano, il virologo Paolo Lusso, già direttore di virologia umana al San Raffaele e capo del laboratorio di patogenesi virale al National Institutes of Health di Washington. E' già dal 2017 che Lusso lavora sul progetto in partnership con Moderna.

È dagli anni Ottanta che si cerca di sviluppare – senza successo - un vaccino contro il virus HIV. Oggi questo traguardo sembra più vicino grazie a un nuovo approccio, basato sulla tecnologia mRNA ma più sofisticato degli attuali vaccini anti Covid, che ha mostrato risultati senza precedenti e una riduzione dell’80% del rischio di infezione nei soggetti vaccinati.

La ricerca di Lusso è stata pubblicata su Nature Medicine e confermata, con Anthony Fauci che spiega : «Nonostante quattro decadi di sforzi da parte della comunità scientifica mondiale, un vaccino efficace per prevenire l’Aids resta un traguardo sfuggente. Questo vaccino sperimentale mette insieme diverse caratteristiche che possono superare i fallimenti di altri vaccini sperimentali sull’Hiv e quindi costituisce un approccio promettente».