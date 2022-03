I capi dei governi di Polonia, Repubblica ceca e Slovenia in missione a Kiev

I capi dei governi di Polonia, Mateusz Morawiecki, Repubblica ceca, Petr Fiala, e Slovenia, Janez Jansa, sono arrivati a Kiev per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto si legge sui profili Twitter delle autorità di Varsavia, Praga e Lubiana, è prevista in serata una conferenza stampa dei tre leader, del cui viaggio sono state informate le autorità Ue e Nato, che però non rappresentano ufficialmente. Il premier sloveno aveva programmato una visita a Kiev già a fine febbraio, ma a causa dell'invasione russa nell'est del paese ha dovuto cancellare la visita, che egli stesso aveva detto essere solo "rinviata".