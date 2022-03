I Carabinieri del Nas di Roma scoprono falsi vaccinati. Tra gli indagati l’attore Pippo Franco

I conti su fiale e dosi di vaccino non tornavano. Da qui i Carabinieri del Nas di Roma sono partiti per scoprire la truffa dei falsi certificati e Green Pass. A stilare la certificazione Alessandro Aveni, odontoiatra e medico di base arrestato a Roma. È accusato di avere certificato 9 Green Pass falsi. Dovrà rispondere di falsità ideologica in atti e documenti informatici pubblici. Il medico sarà sospeso dall'ordine dei medici. Il provvedimento, a quanto si apprende, scatterà dopo la comunicazione formale della misura cautelare a suo carico. Il professionista era finito nel registro degli indagati nel novembre scorso, quando i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dei Pass, tra cui quello di Pippo Franco. L’attore comico risulta tra le tredici persone indagate.

L'indagine dei pm capitolini ha accertato che il medico di base avrebbe ricevuto 20 fiale di vaccino, da cui è possibile inoculare 120 dosi, mentre ne risulterebbero invece somministrate 156. Gli inquirenti hanno verificato, inoltre, che nella data in cui risultava la somministrazione del siero alcuni indagati si trovavano lontano da Roma mentre altri avrebbero ricevuto la dose in una data successiva a quella indicata sul certificato verde.

Il difensore di Franco, Benedetto Giovanni Stranieri, precisa che "il suo assistito ha regolare Green pass ed ha effettuato anche la terza dose. Siamo ancora in attesa della decisione del Riesame dopo l'istanza di dissequestro della certificazione. Lui è stato coinvolto in questa vicenda per telefonate intercorse tra altre persone".