I colloqui diplomatici spingono le borse. Continua il calo del gas, -12%

Gli investitori hanno guardo con cauto ottimismo ai colloqui in videoconferenza tra Ucraina e Russia e a quelli a Roma tra Stati Uniti e Cina. Oggi gli indici azionari in Europa sono in salita: a Milano Ftse Mib sale del 2,28%, grazie al rimbalzo dei titoli bancari, il cui indice di settore segna +4 per cento.

In evidenza anche Telecom Italia, +5,58%, miglior titolo del Ftse Mib dopo che il cda della società telefonica ha dato mandato al presidente e all'ad di avviare un'interlocuzione formale con il fondo Kkr, che nei mesi scorsi ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante.

In Europa fanno meglio gli indici azionari di Francoforte, +2,87%, e Parigi, +2,34%. Meno brillante Londra, +0,85%. Rialzi anche a Wall Street: Dow Jones +1,24%, Nasdaq +0,18%.

Oggi buone notizie arrivano dalle materie prime e in particolare dal gas. Nel mercato di Amsterdam il contratto con consegna ad aprile è in calo del 12%, a quota 114 euro al megawattora. Una settimana fa era stato toccato il record storico di 345 euro.

Perde quota anche il petrolio: -7,80% per il Brent del mare del Nord, che ora è scambiato a 104 dollari al barile.