I giovani e la guerra: dopo 2 anni di pandemia, una “violenza” ancora più grande

Insicurezza, sfiducia e paura del futuro sono i sentimenti con cui confrontarsi sotto la pioggia continua di notizie e immagini di un mondo senza tregua. Dai mezzi dell'Esercito a Bergamo con le vittime del Covid, alle bombe che disintegrano case e vite, occorre aiutare i ragazzi a comprendere cosa accade intorno.

Con la professoressa Anna Maria Giannini, psicologa abbiamo provato a capire cosa provano i nostri giovani in un momento storico così particolare dove sembra difficile rivedere la luce.

Si tratta di bambini e adolescenti, alcuni al fronte, altri in fuga. I più fortunati protetti nelle loro camerette. Per tutti il ricordo del prezzo pagato negli ultimi due anni di pandemia e il timore per il conflitto in corso. Il filo comune resta l’isolamento e quella possibilità negata di crescere serenamente. C’è chi si è letteralmente fermato, bloccato, isolato davanti ad un tablet e chi invece, ha ricevuto una “sveglia”, l’obbligo di crescere in fretta e imparare a combattere quando ancora ci sarebbe il bisogno, e il diritto, di giocare e sognare.