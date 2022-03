I Maneskin annullano i concerti in Russia e in Ucraina

“Siamo vicini più che mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla guerra in questo momento. La nostra solidarietà va a tutti coloro che stanno soffrendo a causa del conflitto in Ucraina e speriamo che la violenza in atto possa vedere una fine. Insieme a questa speranza abbiamo anche quella di potervi dare aggiornamenti il prima possibile, in tempi di pace. Vi ringraziamo per la grande pazienza e per la comprensione, come sempre. Vi siamo più vicini che mai e abbiamo grande speranza per il futuro”.

Con queste parole la band italiana che ha conquistato il mondo ha annunciato via social l’interruzione delle date del tour che era già stato rimandato a fine gennaio a causa della pandemia.

Nel calendario dei Maneskin erano previste date in Ucraina e in Russia proprio in questi primi giorni di marzo: il 7 a Kiev, il 9 a Mosca e l'11 a San Pietroburgo.