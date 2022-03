I Maneskin vincono il premio per miglior artista "alternativo"

L'ennesima conquista dei Maneskin ieri ai iHeart Music Awards 2022 . La loro prima esibizione nel celebre auditorium The Shrine di Los Angeles li ha portati alla vittoria del premio di ‘Best New Alternative Artist’ .

L'annuncio del nuovo tour e la decisione di non esibirsi in Russia

«Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale! È cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. E la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo anche aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo"

Hanno poi aggiunto: " Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre».





Le date del LOUD KIDS TOUR ’22-23