I negoziatori dall'inferno della guerra al paradiso dei bisonti

Il contrasto è stridente. A soli 150 chilometri dal varco di Dorohusk nella frontiera ucraino-polacca, dal quale ogni giorno passano migliaia di civili in fuga dalla guerra, la trattativa tra stati più tesa della storia recente d'Europa avverrà in un luogo di straordinaria bellezza. Le delegazioni inviate da Kiev e Mosca si incontreranno infatti per discutere un possibile cessate il fuoco dopo una settimana di conflitto nella parte bielorussa della rigogliosissima foresta Białowieża, la più antica riserva naturale del continente, la porzione più ampia sopravvissuta dell'immensa area boschiva che migliaia di anni fa, prima dell'insediamento dell'uomo, si estendeva dagli Urali ai Pirenei. Ospita la più grande popolazione allo stato brado di bisonti europei, circa mille esemplari, reintrodotti a partire dagli anni '50 dopo essere stati a un passo dall'estinzione.

Nella stessa foresta, l'8 dicembre 1991 furono firmati gli accordi di Belovezh, noti anche come Accordi di Minsk, che portarono alla fine dell'Unione Sovietica: le parti erano rappresentate allora dal presidente russo Boris Eltsin, da quello ucraino Leonid Kravchuk e dal presidente del Soviet Supremo della Bielorussia Stanislav Shushkevich.

Il precedente round di negoziati tra Ucraina e Russia, andato avanti per cinque ore e che non ha portato ad alcun risultato, si è svolto nella regione di Gomel, sempre in Bielorussia, ma al confine con l'Ucraina. La delegazione russa era guidata dal consigliere di Vladimir Putin, Vladimir Medinskiy, e quella ucraina dal presidente del Partito del Popolo, che è al governo, David Arakhamia, e dal ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov.

Mentre una delegazione russa arriverà in serata gli ucraini raggiungeranno il luogo dell'incontro domani mattina attraverso un corridoio di sicurezza fornito dai russi. Kiev, che ha confermato in serata che i suoi negoziatori sono in viaggio, ha accettato l'incontro a patto che non vi sia alcun ultimatum di Mosca. Il cessate il fuoco, secondo il Cremlino, sarebbe un'ipotesi sul tavolo, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di non attendersi grandi progressi: Vladimir Putin, secondo lui, vuole cancellare l'Ucraina.