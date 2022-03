I tre cosmonauti russi arrivati sulla Stazione Spaziale e le loro tute gialle e blu

È vero che sulle divise di bandiere ne campeggia un'altra, ma vedere Artemyev, Matveev e Korsakov entrare così vestiti, assistere agli abbracci affettuosi, lo scambio di auguri (il tedesco Mauer ha festeggiato il suo compleanno), i sorrisi e i saluti alle famiglie durante il consueto collegamento col centro di controllo russo, evoca scenari che sembrano davvero lontanissimi dal conflitto in corso sulla Terra.

Nulla suggerisce che l'abbigliamento sia una dichiarazione politica, eppure scrive il New York Times, sembra difficile credere che si tratti di un caso. Certo è che le tute di volo, come abbastanza prevedibile, vengono solitamente preparate e realizzate con mesi di anticipo. Eric Berger, giornalista spaziale del sito web Ars Technica, azzarda che quelle gialle potrebbero essere state aggiunte agli ultimi oggetti da caricare sul veicolo spaziale.

Il portavoce di Roscosmos su Telegram scrive: "Questi sono i colori della Bauman Tech University. Vedere la bandiera ucraina ovunque e in ogni cosa è una follia". Poi, lo stesso Artemyev nella conferenza stampa tenuta sulla Iss risponde: “Potevamo scegliere il colore. Avevamo molta stoffa gialla e dovevamo usarla. Ecco perché le nostre tute sono di questo colore”.

Una battuta, forse non proprio adatta, per chiudere la questione. Dall'inizio dell'invasione russa, star e personalità di tutto il mondo hanno indossato i toni della bandiera ucraina per mostrare solidarietà e supporto, ma qui si tratta di scienza.

Quello di ieri sera è stato il primo lancio russo dall'inizio della guerra e delle forti tensioni internazionali che hanno messo in crisi decenni di pacifica collaborazione nello spazio. I tre cosmonauti giunti sulla Iss resteranno in orbita per una missione di sei mesi e mezzo, durante la quale svolgeranno fino a un massimo di sette passeggiate spaziali.

I loro connazionali Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov torneranno invece sulla Terra il prossimo 30 marzo a bordo della Soyuz MS-19 insieme all'americano Mark Vande Hei. Al momento il viaggio di rientro non sembra essere in discussione, nonostante qualche settimana fa il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin abbia rilanciato sui social un video parodia che mostrava i due cosmonauti russi pronti a tornare sulla Terra lasciando l'americano sulla Iss.

Piuttosto che sulle tute gialle, sarebbe bello se ci si soffermasse su quell'abbraccio tra gli astronauti, tra i russi e gli americani: una speranza, una luce accesa nel buio dello spazio.