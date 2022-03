Il ballerino ucraino Sergei Polunin col tatuaggio di Vladimir Putin sul petto non danzerà a Milano

L'arte si è rivelata estremamente vulnerabile al conflitto in Ucraina . Grandi artisti che non hanno manifestato la propria lontananza dalle idee putiniane sono diventati a loro volta dei bersagli. L'ultimo in ordine temporale è Sergei Polunin , ucraino, 32 anni, membro del corpo di ballo di Kiev, che in un passato recente ha mostrato più volte la propria vicinanza al presidente Vladimir Putin. Ma più che dichiararlo in tempi non sospetti sono le foto a torso nudo con il tatuaggio del presidente russo sul petto a inchiodarlo alla storia.

Polunin è finito al centro delle polemiche in vista delle esibizioni previste per il 9 e 10 aprile al teatro degli Arcimboldi di Milano. Più volte rimandato per via della pandemia di Covid-19, lo spettacolo "Rasputin Dance Drama" sulla vita degli Zar era stato inaugurato a Londra nel 2009. Soltanto ora è arrivata la conferma ufficiale: "Il ballerino ha spiegato di non poter ballare per alcuni mesi per la rottura del tendine d'Achille. Spettacolo posticipato al 28 e 29 gennaio 2023, mentre è stato cancellato l'evento del primo giugno ‘An Evening with Sergei Polunin’. Per l'occasione ci sarà un Gran Galà di danza ‘Pace for Peace’ con il ricavato destinato a sostenere artisti russi e ucraini.