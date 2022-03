Il coach più vincente della storia: 1.336 vittorie per Popovich nella Nba

Il coach dei San Antonio Spurs Gregg Popovich è diventato l'allenatore più vincente della storia della Nba. Con il successo ottenuto in casa contro Utah per 104-102 i successi in stagione regolare sono diventati 1.336, consentendo a Popovich di superare il leggendario Don Nelson. "Tutti noi condividiamo questo record. Non è mio, è nostro", ha dichiarato Popovich, 73 anni, che ha guidato gli Spurs a cinque titoli assoluti durante le sue 17 stagioni sulla panchina texana.