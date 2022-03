Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa espelle la Bielorussia per l'appoggio alla guerra

I ministri del Consiglio d’Europa hanno deciso di sospendere tutte le relazioni con la Bielorussia, a seguito dell'attiva partecipazione di Minsk all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Lo comunica l'organizzazione con sede a Strasburgo in una nota. Nella sua decisione, il Comitato dei ministri sospende i diritti della Bielorussia di partecipare a tutte le riunioni e attività dell'organizzazione; ciò riguarda anche la partecipazione di Minsk Bielorussia ad accordi parziali del Consiglio d'Europa, inclusa la Commissione di Venezia, ma non pregiudica i diritti del Paese come parte contraente di convenzioni internazionali. Il Comitato ha inoltre deciso di cessare ogni cooperazione tecnica. Tuttavia, il Comitato dei ministri ha deciso di mantenere e rafforzare le relazioni con la società civile bielorussa e l'opposizione in esilio. Presto prenderà ulteriori iniziative in tal senso.

Il Canada prosegue con le sanzioni a Minsk

Intanto, il Canada sta imponendo nuove sanzioni alla leadership bielorussa di Alexander Lukashenko, l’autocrate filo-Putin al potere dal 1994. Stando alle parole del ministro degli Esteri di Ottawa, Mélanie Joly, queste nuove misure impongono restrizioni a 22 alti funzionari del Dipartimento della Difesa bielorusso, che hanno sostenuto l'attacco all'Ucraina consentendo al paese confinante di fungere da “piattaforma di lancio” per l'invasione russa.

“Il mondo è inorridito nell'assistere alle violenze insensate che si verificano in Ucraina. Proprio come il Canada sta imponendo severe sanzioni al regime russo, anche la leadership bielorussa deve essere ritenuta responsabile per aver consentito e sostenuto gli attacchi di Vladimir Putin”, ha affermato Mélanie Joy. “Il Canada implora Alexander Lukashenko di porre fine al suo sostegno all'invasione russa. Non esiteremo a intraprendere ulteriori azioni. Il mondo sta guardando”.

Invasione attiva o semplice appoggio

La questione del coinvolgimento di Minsk nella guerra in corso in Ucraina, infatti, si è sempre tenuta sullo stretto crinale delle definizioni, distinguendo tra un’attiva partecipazione dell’esercito bielorusso agli attacchi (che, nonostante allarmi e minacce, finora non è stata riscontrata, stando alle fonti di intelligence) e un appoggio strategico alle forze armate di Mosca che stanno conducendo la loro campagna in territorio ucraino, come invece è stato chiaro fin dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso.

Finora il Canada ha sanzionato più di 500 persone ed entità provenienti da Russia, Ucraina e Bielorussia dall’inizio dell’invasione. Le truppe russe erano di stanza in Bielorussia - che confina con l'Ucraina a nord - prima dell'attacco, e i due Pesi avevano parlato di esercitazioni. L'utilizzo del confine bielorusso è stato strategicamente vantaggioso per la Russia, perché il suo confine con l'Ucraina è molto più vicino a Kiev rispetto a quello russo, fornendo un percorso più breve alle truppe russe per raggiungere la capitale ucraina.