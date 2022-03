Il comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi all'Angelus del Papa per dire "Fermatevi!"

Domenica prossima, 27 marzo, il comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi, storica manifestazione annuale “per la pace e la fraternità” tra i popoli, si recherà a Roma, in piazza San Pietro, per l’Angelus di mezzogiorno di papa Francesco. Sarà l’occasione per dire “Fermatevi! La guerra è una follia”, lo slogan scelto per l’iniziativa. Con il comitato promotore, ci saranno alunni, insegnanti e genitori dell'Istituto comprensivo “Fiume Giallo” di Roma, il Comune di Assisi, la Provincia di Perugia, Articolo 21, Cipsi e altri.

I bambini porteranno una lettera di sostegno a papa Francesco e la grande bandiera arcobaleno della pace, che sfila ogni anno durante la Marcia Perugia-Assisi, quest’anno promossa contro la guerra in Ucraina. “L'iniziativa è parte di un ampio percorso di educazione alla pace, alla cura e alla democrazia che stiamo realizzando a livello nazionale denominato Io ho cura3”, spiegano gli organizzatori.

“Nello stesso momento - proseguono - consegneremo simbolicamente a papa Francesco le oltre 655.000 firme che abbiamo raccolto sull'appello intitolato “La guerra è una follia!”. Il comitato spiega che “le firme sono state raccolte su Change.org a partire dal 26 gennaio scorso, quando abbiamo partecipato alla prima giornata di preghiera e di digiuno per la pace, promossa dal Santo Padre".

Un’edizione straordinaria della Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità “contro la guerra in Ucraina” si svolgerà domenica 24 aprile 2022, alla vigilia della Festa della Liberazione.