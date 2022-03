Il conflitto in Ucraina tra cronaca e storia. Intervista a Giorgio Cella

Prima di parlare del suo libro, le chiedo quale uso sta facendo Putin della Storia?

In questa crisi la Storia ha un peso specifico particolare. In Putin troviamo molti rimandi alla Storia regionale, della Russia, dei rapporti tra russi e ucraini. È palese come la sua visione sia parziale e a tratti distorta, come giustifichi le varie azioni di forza portate avanti da Mosca non solo da oggi, ma dal 2014 in poi. I riferimenti alla Rus' di Kiev, alla Crimea, le critiche alle azioni dei leader sovietici, tutto rientra in questa logica. Un racconto che però, la resistenza degli ucraini ha compromesso pesantemente.



Professore lei è autore di un saggio che è stato definito un unicum nel suo genere. In effetti lei offre una visione olistica della storia e della crisi ucraina. Quale chiave interpretativa, utile alla comprensione, ci offre questa prospettiva?

Il libro, che fu scritto originariamente come mia tesi di dottorato, alla luce della prima crisi ucraina, intende ricostruire su un lasso di tempo che va da Erodoto ad Euromajdan, gli elementi, gli eventi, e gli attori principali che hanno portato, nei secoli, alla situazione sviluppatasi nel XX e poi agli inizi del XXI secolo. Non è un libro meramente sulla storia ucraina quindi, ma una analisi sugli attori regionali, continentali e globali che nei secoli hanno plasmato questa terra, antico crocevia di popoli, culture e tradizioni. Certo, in tutto ciò la genesi e lo sviluppo di una coscienza nazionale ucraina costituisce la spina dorsale del libro. Altro pilastro del volume è la centralità, finora poco esplorata, del territorio ucraino-ruteno e delle sue genti nella storia geopolitica / di politica internazionale europea ed eurasiatica, quindi anche mondiale negli ultimi due secoli.



C'è un dato "metastorico" che in questa crisi viene evocato in Putin viene strumentalizzato, ovvero alla Rus' di Kiev. Come viene declinato nel secoli questo dato?

La Rus' di Kiev, che campeggia anche nel titolo del libro, è l'inizio di tutto. Questo stato altomedievale che racchiudeva in sé quelle che poi in un'etnogenesi statuale complessa, descritta e ricostruita nel volume, porterà nei secoli agli Stati bielorusso, ucraino e all’impero russo, che ha anch'esso ha avuto varie fasi evolutive, prima di trovare in Mosca il suo centro imperiale nevralgico. Non si può prescindere dalla Rus' di Kiev nel racconto, e nella comprensione di quanto stiamo vedendo.



Nel libro emerge chiaramente la ricchezza culturale dell'area. Non esiste solo il cristianesimo ortodosso, c'è, per esempio, l'ebraismo. Che ruolo gioca l'ebraismo nella storia e nella identità della Ucraina?

L'ebraismo ha una antichissima presenza di grande interesse in questa area. Nel libro ben tre capitoli sono dedicati a tale elemento e al suo percorso diacronico evolutivo. Pensiamo al regno di Khazaria ad esempio, alle cui interessantissime dinamiche è dedicato un capitolo intero, o al hasidismo, che proprio dall'area polacco - rutena si è generato. Purtroppo la vita ebraica nell'area è stata segnata da vari momenti, frangenti di antiebraismo che ha portato a vari massacri di diversa magnitudo, culminati nella tragedia massima della shoah, con gli einsatzgruppen e i loro immani massacri in tutta l'Ucraina. Una ferita, quest'ultima, che l'Ucraina nel suo complesso sembra avere voluto mettersi alle spalle, se pensiamo che sia Zelenski, che l'ex premier Groysman, sono appartenenti alla comunità ebraica.



In una prospettiva di lunga durata lei vede gli accordi di Perejeslav del 1654 come dirimenti per i rapporti russi-ucraini. Perché?

Ancora rientriamo davvero nel discorso storico. Tali antichi accordi segnano la formalizzazione istituzionale dei rapporti tra proto-ucraini (cosacchi, una delle anime dell'identità nazionale ucraina) e i russi dello zar Alessio I, un accordo voluto dai primi per svincolarsi dal giogo dell'impero polacco-lituano. Krushov poi riprese tale discorso con la cessione della sovranità della Crimea all'Ucraina nel 1954, proprio in memoria dei 300 anni degli accordi di Perejslav.



L'era sovietica cosa ha significato per l'Ucraina? Dico sul piano della identità...

È stata un'era di contraddizioni sul piano storico e delle azioni dei protagonisti, si intende le elite sovietiche. È stata infatti l'era delle grandi purghe stalinane, dei grandi massacri staliniani, della tragedia dell'Holodomor, di Cernobil ecc. Allo stesso tempo è stato il periodo nel quale l'Ucraina si è espansa territorialmente nell'Ucraina di oggi: ciò avvenne, paradossalmente, sotto il periodo di Stalin.



Veniamo alla contemporaneità. Per la sua posizione geopolitica l'Ucraina è diventata, per Russia e Occidente, una grande contesa. E oggi, con la guerra scatenata da Putin, vediamo il livello drammatico d questa contesa. Le chiedo quali possibili scenari possiamo intravedere in questo momento?

Difficile rispondere senza scadere nella mera ipotesi, speculazione giornalistica. La situazione sul campo è ancora fluida, in fieri, e così lo è sul piano diplomatico. I nodi da sciogliere sono tanti, e annosi, si va dalle problematiche relative ai territori contesi del Donbass e della Crimea - e di un suo riconoscimento internazionale come richiesto da Mosca - alla collocazione in termini politici dell'Ucraina, ossia il tema della neutralità, che significa non accesso alla Nato. A questa impossibilità per volontà russa, forse si sta aprendo la possibilità di un contraltare ossia dell'entrata, nel lungo periodo, nell'Unione Europea. Mentre ci parliamo quindi la strada è ancora in salita, sia per un cessate il fuoco che per una sistemazione diplomatico-geopolitica, che sarà estremamente complessa e lunga.