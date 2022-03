Il Covid ne ha ammazzati il triplo

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i morti ufficiali sono quasi sei milioni. Quelli probabili, al 31 dicembre scorso, sarebbero invece oltre 18. Covid-19 ha mietuto con ogni probabilità il triplo delle vittime registrate. A tracciare la stima, i ricercatori dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington, in uno studio pubblicato sulla rivista «The Lancet». Lo studio esamina le morti avvenute tra il 2020 e il 2021 in 191 Paesi. Tra questi, anche l’Italia.

Covid-19: l’eccesso di mortalità nel mondo



I ricercatori hanno confrontato il numero dei decessi registrati nei primi due anni della pandemia (il 2020 e il 2021) e in undici anni precedenti. Le informazioni - tratte da diversi database nazionali e non - sono servite a stimare il numero di decessi in più provocati da Covid-19. Una valutazione che ha prodotto un’ampia variabilità di risultati: con i tassi di mortalità più elevati - riscontrati nei Paesi dell’America Latina (512 morti per 100mila abitanti), dell’Europa dell’Est (345 decessi per 100mila abitanti), dell’area mediterranea (316 vittime su 100mila abitanti) e dell’Africa subsahariana (309 morti su 100mila abitanti). Altre nazioni, al contrario, hanno fatto registrare una frequenza dei decessi inferiore rispetto a quella attesa. È il caso dell’Islanda (48 su 100mila abitanti), dell’Australia (38 su 100mila abitanti) e di Singapore (16 su 100mila abitanti). Complessivamente, le aree del Pianeta più colpite dalla pandemia sono risultate il sud-est asiatico, il Nord Africa, il Medio Oriente e i Paesi dell’Europa orientale. A livello di singole nazioni, invece, a subire il carico maggiore sono stati l’India (con 4,1 milioni di decessi in più), gli Stati Uniti e la Russia (1,1 milioni), il Messico (798mila), il Brasile (792mila), l’Indonesia (736mila) e il Pakistan (664mila). Queste nazioni - stando ai dati riportati nello studio - hanno fatto registrare più della metà decessi in eccesso rispetto a quelli attesi. Con ogni probabilità, con un’unica causa: Covid-19. «Capire la reale entità delle vittime provocate dalla pandemia è fondamentale per avere la misura dei decessi che avrebbero potuto essere previsti ed evitati - spiega Haidong Wang, docente di salute globale all’Università di Washington e coordinatore della ricerca -. Il nostro obiettivo è dare il giusto peso all’impatto avuto dalla pandemia sulla salute pubblica. Serviranno comunque ulteriori ricerche prima di trarre delle conclusioni definitive».

I dati italiani

Nello studio - finanziato dalla Fondazione Bill & Melinda Gates - sono stati considerati anche i dati italiani. Nel nostro Paese l’eccesso di mortalità - indicatore che permette di misurare l'impatto sia diretto sia indiretto della pandemia, fornendo una misura più oggettiva delle sole morti direttamente associate a Covid-19 - è risultato pari a 227 ogni 100mila abitanti. Questa la media. Mentre nel confronto tra Regioni, il dato più elevato ha riguardato la Liguria (339). A seguire: il Piemonte (328), la Lombardia (315), le Marche (250), la Puglia (232), l’Emilia Romagna (230), la Sicilia (204), la Calabria (190), l’Abruzzo (184), la Toscana (179), il Veneto (177), la Campania (170) e il Lazio (169). In un Paese da sempre celebrato per il tasso di longevità della sua popolazione, Covid-19 si è dunque abbattuto come uno tsunami: a partire dagli anziani, considerando che l’età media delle vittime è 80 anni. Secondo l’Istat e l’Istituto Superiore di Sanità, da marzo 2020 a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale è stato di 178mila decessi (rispetto alla media 2015-2019). E due anni il totale dei decessi per tutte le cause è risultato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146. Oltre centomila in più rispetto alla media 2015-2019 (+15,6 per cento). Questo il dato medio nazionale, che da una parte vede le statistiche delle Regioni del Mezzogiorno (di poco superiori a quelle degli anni precedenti) e dall’altra fa registrare il primato dei Comuni più colpiti dalla prima ondata di Covid-19: con numeri cresciuti anche del 600 per cento in alcune aree del Nord Italia.



Morti in eccesso non soltanto per Covid-19

La differenza tra i dati ufficiali - in Italia i morti da Covid-19 sono poco più di 156mila - e quelli plausibili può essere spiegata in due modi. Da una parte ci sono le persone scomparse a causa di Covid-19 senza che l’infezione sia mai stata accertata. Una situazione tutt’altro che rara nei primi mesi della pandemia, quando i tamponi erano merce rara e i test erano una prerogativa dei pazienti ricoverati in ospedale. Nel frattempo, però, in molti morivano a casa e nelle Rsa con sintomi riconducibili alla malattia provocata dal nuovo coronavirus. I loro nomi non compaiono nei bollettini ufficiali, ma nella maggior parte di questi casi si tratta di pazienti deceduti con Covid-19. A pesare però è anche il numero di persone che hanno perso la vita non a causa della malattia da coronavirus. Bensì di altre condizioni. Come documentato in uno studio pubblicato sulla rivista «Public Health», una quota consistente di morti in eccesso sarebbe dovuta al mancato accesso alle cure per altre condizioni. Una contingenza che, a detta degli esperti, è divenuta realtà attraverso la scelta di non recarsi in ospedale per paura del contagio e la soppressione di visite e interventi non urgenti per lasciare spazio all’assistenza ai pazienti contagiati. L’ipotesi necessita di ulteriori conferme. Ma al momento trova il supporto dei dati preliminari riguardanti le vittime di infarto e arresto cardiaco. La tempesta generata dall'emergenza infettiva ha determinato dunque un incremento anche delle morti «indirette». Non per questo, però, indipendenti dalla pandemia.