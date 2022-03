Il crollo del Ponte Morandi: Aspi chiede il patteggiamento

Autostrade per l'Italia ha chiesto alla procura di Genova di patteggiare nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Lo comunica la stessa società. Aspi è iscritta nel registro degli indagati ai sensi del Decreto legislativo 231, e cioè per responsabilità amministrativa dell'ente. La procura ha dato parere favorevole.

Oggi al tribunale di Genova l'udienza preliminare del processo per il crollo. Sono 59 le persone imputate, oltre alle due società Aspi e Spea. Secondo l'accusa tutti sapevano che il ponte era malato, ma nessuno fece nulla per ridurre i costi, in modo da garantire maggiori dividendi ai soci. L'udienza proseguirà nel pomeriggio. Nei prossimi giorni ci saranno le repliche dei pubblici ministeri e poi il giudice deciderà sul rinvio a giudizio.