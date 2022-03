Il giallo dei 62 bambini di Mariupol portati in Polonia dal suprematista americano

“Ho chiesto a Shea molte volte: 'Che cosa hai intenzione di fare con questi bambini?', ma mi ha risposto che non sono affari miei", ha dichiarato Weronika Ziarnicka , dell'ufficio del comune. Le preoccupazioni di Ziarnicka sono cresciute quando ha indagato sul passato di Shea e trovato in rete il suo “manifesto” in cui si parla di Dio come di un “guerriero”. “Che cosa sarà di questi bambini quando arriveranno negli Stati Uniti?”, ha detto la donna che si è rivolta al dipartimento di Stato Usa per avere chiarimenti.

Shea avrebbe portato via i piccoli dalla città bombardata dalle forze russe per facilitare la loro adozione in America. Artur Pomianowski, sindaco di Kazimierz Dolny, dove i bambini sono alloggiati nell'hotel Casa del Giornalista, ha scritto su Facebook di essere andato personalmente a trovarli e che erano ben curati e in buone condizioni. Ha anche affermato che il "caso è oggetto di indagine e chiarimenti da parte delle autorità competenti".

62 bambini dell'orfanotrofio di Mariupol e i loro due tutor sono stati presi e portati in Polonia, a Kazimierz Dolny, una piccola città a pochi chilometri dal confine ucraino. Una storia analoga a tante altre che si leggono in questi giorni. In questo caso, però, a orchestrare l'operazione di salvataggio è stato Matt Shea , ex deputato repubblicano di estrema destra dello stato di Washington, ultra cattolico, indagato nel 2018 dall'FBI per terrorismo e tentata insurrezione.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'UNICEF hanno rilasciato una dichiarazione congiunta autorizzando l'affidamento temporaneo dei piccoli, ma sostengono che "l'adozione non dovrebbe avvenire durante o immediatamente dopo le emergenze".

Il Consiglio nazionale per l'adozione ha ribadito che questo non è il momento migliore per pensare a un'adozione dall'Ucraina poiché molte famiglie in fuga dalla guerra si separano.

"Non è raro che in situazioni pericolose i genitori mandino i propri figli fuori dall'area, per motivi di sicurezza, o che le famiglie si separino durante un'emergenza", ha detto. “Anche quando i genitori di un bambino sono morti, i bambini sono spesso accuditi da altri parenti. Inoltre, molti bambini che vivono negli orfanotrofi in Ucraina non sono orfani”.

In una dichiarazione pubblicata su Facebook da Dom Dzienikarza , la pensione dei giornalisti dove alloggiano i bambini, Loving Families and Homes for Orphans afferma che si tratta di un'organizzazione cristiana: "Siamo in contatto diretto con i governi di Ucraina e Stati Uniti, supportati da politici, leader di chiese internazionali e locali, nonché da decine di aziende provenienti da Ucraina, Stati Uniti e Polonia", afferma il comunicato.

Un'altra associazione senza scopo di lucro con lo stesso nome - Loving Families and Homes for Orphans - risulta registrata in Florida appena un mese fa. Tra gli obiettivi in programma ha quello di "fornire case e famiglie amorevoli e premurose agli orfani di altri paesi per un breve periodo di tempo".

Il sito dell'organizzazione però non è funzionante e il gruppo, con sede a Fort Worth, è registrato in Texas , ma non come agenzia di adozione, né è accreditato presso l'Intercountry Adoption Accreditation and Maintenance Entity, cui fanno capo tutte le agenzie americane coinvolte nell'adozione internazionale.

Shea è poi intervenuto sul canale "Idź Pod Prąd" e ha spiegato che ha agito per conto dell'associazione Loving Families and Homes for Orphans che si occupa di ospitare orfani ucraini in America presso famiglie ucraine inserendoli in un percorso di adozione.

Per quanto riguarda Shea, a preoccupare le autorità è innanzitutto il suo passato. Avvocato, ex pastore della Covenant Church di Spokane e fondatore della congregazione On Fire Ministries, è stato eletto alla Camera per 12 anni. Nel 2020 non si è ricandidato. Indagato dall’Fbi nel 2018 per terrorismo, tentata insurrezione e incitazione alla violenza contro le minoranze, secondo un rapporto della Camera, avrebbe partecipato alla pianificazione dell’assalto armato al Malheur National Wildlife Refuge. Scrive opuscoli in cui invita a sterminare i non cristiani e vorrebbe creare un 51esimo Stato nella parte orientale di Washington.

Ma c'è un altro motivo per cui le azioni di Shea, che è sposato con una donna ucraina, sono state accolte con scetticismo. Una delle persone che ha coordinato l'operazione di salvataggio degli orfani è il pastore cattolico oltranzista e complottista Pawel Chojewskj. Shea e Chojewskj si sono incontrati di persona nel 2018, in occasione del 60° anniversario della John Birch Society, organizzazione di estrema destra.

Chojewskj è da tempo sotto osservazione per le sue posizioni vicine al tipo di nazionalismo di Shea - intriso di teorie del complotto. Lo scorso anno è stato condannato a 8 mesi di servizio alla comunità e multe pari a circa 4.725 dollari per aver fatto commenti offensivi sui cattolici e sul presidente della Polonia.

Intanto, intervenendo in un programma sul canale You Tube del pastore di estrema destra polacco, Shea ha replicato alle accuse e ai sospetti sulla vicenda dei bambini: “Dicono che vogliamo vendere i piccoli, ma è propaganda russa”. “Solo la propaganda russa potrebbe trasformare una cosa così buona in una cattiva», ha aggiunto dicendo che la sua missione si avvale di “assistenza medica e psicologica” per i bambini che sarebbero ospitati in una struttura con "campi di basket e di calcio e anche la ippoterapia”.

Il sindaco di Kazimierz Dolny, però, ha garantito che i ragazzi non lasceranno la città senza il consenso delle autorità.