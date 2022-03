Il giorno di Zelensky alla Camera. Polemica sulle assenze

Ufficialmente saranno solo i gruppi di Alternativa a disertare il discorso di oggi davanti ai parlamentari riuniti a Montecitorio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma c'è chi teme che le assenze possano essere di più. Alle 11 Montecitorio si collegherà con Kiev per ascoltare il discorso in videoconferenza del leader ucraino, introdurranno i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. E dopo Zelensky, il cui discorso non dovrebbe durare più di 15 minuti, interverrà anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

L'invito è rivolto a tutti i deputati e senatori e per evitare sovraffollamento in Aula sono stati anche predisposti due monitor in Transatlantico. Zelensky è intervenuto in quasi tutti i Parlamenti europei e anche al congresso Usa e alla Knesset isrealiana con parole non sempre gradite a chi lo ascoltava, perciò le possibili assenze hanno acceso il dibattito politico.

In Parlamento infatti quando si è trattato di approvare il dl Ucraina che prevede aiuti anche militari al paese sotto attacco da parte della Russia ci sono stati alcuni voti contrari, Alternativa in primis, ma soprattutto molte assenze anche nelle file della maggioranza di governo, da esponenti di M5s e Lega. Hanno votato contro perfino due deputati di Fi, anche loro ex pentastellati. Gli stessi che non intendono partecipare all'evento di oggi (Dall'Osso e Giannone). Questo ha alimentato i sospetti di simpatie verso Putin piuttosto che verso il paese sotto assedio.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto sapere però che non mancherà a Montecitorio e questo dovrebbe servire anche a serrare i ranghi del suo partito. Nel partito infatti la parola d'ordine è essere presenti. Non dovrebbero esserci defezioni "clamorose" anche tra i parlamentari del Movimento 5 stelle, sostengono fonti del Movimento che tendono a minimizzare i dissensi, rispetto all'iniziativa. Parlano di "voci isolate" e "sensibilità personali che rappresentano una minoranza". Quindi, “gli assenti non saranno molti”. Tra questi potrebbe rientrare il senatore Vito Petrocelli, il presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama che già aveva votato contro l'invio delle armi in Ucraina: la sua presenza in aula è infatti in dubbio.

E i distinguo di alcuni politici di maggioranza come i leghisti Simone Pillon e Vito Comencini, il deputato che si era detto pronto ad andare nel Donbass per portare la sua solidarietà agli ucraini separatisti o di Nicola Grimaldi che, insieme a Davide Serritella, entrambi M5s, si sono astenuti sul decreto Ucraina e sostenevano di voler sentire dopo Zelensky anche Putin in Parlamento, sono oggetto di attacchi da parte degli alleati. "Un gruppo di parlamentari, tra Lega e M5S, ha annunciato in pompa magna che non parteciperà al video collegamento di Zelensky alla Camera - ha detto Andrea Marcucci, senatore dem -. La stessa cosa farà mercoledì in Francia Marine Le Pen. Ogni commento sulla matrice politica di tali assenze sarebbe superfluo".

Sulla stessa linea anche il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia: "In maniera netta e precisa bisogna stare in Aula. Non per sostenere un partito ma per ascoltare il presidente di uno Stato che è stato invaso e aggredito - sottolinea intervistato da Radio 105 - Non c’è equidistanza possibile se non cesserà il fuoco e finirà questa tragedia e fino a quando la Russia non riconoscerà di essersi resa responsabile di un’azione contro i diritti dell’uomo e il diritto internazionale”.

Secondo il deputato di Iv e componente della commissione Esteri, Gennaro Migliore "sarà un'occasione per confermare che da parte dell'Italia ci sono grande apprezzamento, ammirazione e volontà di sostenere, come dimostrato dal voto della Camera che a larghissima maggioranza ha approvato l'invio degli aiuti, la lotta per la libertà e l'indipendenza del popolo Ucraino".

Ma i parlamentari di Alternativa non ci stanno, e dall'opposizione, hanno spiegato così la loro decisione: "Non parteciperemo alla seduta comune delle Camere in cui è previsto l'intervento in tandem in videoconferenza del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e del presidente del Consiglio Mario Draghi. Riteniamo infatti si tratti di una forzatura che non cambia di una virgola lo stato delle cose. Si tratta solo e soltanto di un'operazione di marketing che non servirà a far cessare le ostilità e non avrà alcuna utilità per la parte offesa". A loro parere "essere solidali nei confronti di uno stato sovrano che è stato aggredito con un’azione militare da tutti noi già ampiamente condannata, non significa dover assecondare una propaganda mirata ad alzare il tiro su richieste incessanti di interventi bellici come la no fly zone o l’invio di truppe che comporterebbero per l’Italia e l’Europa l’ingresso ufficiale in un conflitto mondiale”.

Ma anche il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, ha assunto una posizione che fa discutere attaccando l'Europa e dicendosi contrario all'invio di armi, e lamentando l'assenza di una iniziativa diplomatica. E' probabile quindi che anche lui non si farà vedere a Montecitorio, dove, peraltro, non sono previsti interventi da parte dei parlamentari.