Il governo britannico commissaria il Chelsea: vendita bloccata

Un provvedimento che non ha precedenti. Il Chelsea nei fatti è stato commissariato dal governo inglese. E' una delle conseguenze dell'inserimento di Roman Abramovich nella lista nera della Gran Bretagna con i nomi di sette oligarchi russi.

Nei giorni scorsi Abramovich aveva annunciato l'intenzione di vendere il club, e di devolvere il ricavato (si presume 3 miliardi di sterline) alle vittime della guerra. Ma il governo britannico non si fida: teme che comunque il magnate possa trarne profitto. Così mette in campo le sanzioni più rigorose: vendita bloccata. Così come sono bloccati tutti gli affari legati alla squadra.

Il club potrà essere gestito nell'ordinaria amministrazione. Ma nessun nuovo affare. Addirittura vietate anche la vendita dei biglietti per lo stadio, delle maglie e più in generale di tutto il merchandising.

Il rischio è che presto il club possa finire in difficoltà: solo il costo degli stipendi, infatti, è di 28 milioni di sterline al mese e non è chiaro di quante riserve di denaro disponga il club per farvi fronte.

Un portavoce del premier Boris Johnson ha affermato che "il governo è aperto alla cessione del club, ma questo richiederà un'ulteriore licenza e il via libera del ministero del Tesoro". La ministra dello Sport, Nadine Dorries, ha ribadito che la misura punta a punire chi e' vicino a Vladimir Putin ma “la priorità è che l'integrità del club e i tifosi siano protetti, così come il calcio".

Non si è fatta attendere la reazione del Chelsea, intenzionato a chiedere al governo britannico di rivedere e modificare le misure restrittive.