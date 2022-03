Il messaggio di Chiara Ferragni per Fedez: "Ti amiamo, presto starai bene"

''L'amore della mia vita ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio e presto starai bene, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano tanto''. Così Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram che conta 26 milioni e mezzo di follower, sostiene il marito postando una foto che la ritrae sorridente assieme al figlio Leone e a Fedez che ieri ha annunciato sui social di avere un problema di salute.

L'artista non è, per ora, entrato nel merito della malattia, ma l'interesse mediatico è altissimo, decine e decine i messaggi di incoraggiamento dai fan e dai personaggi noti che lo hanno saputo. Su twitter Emma scrive: "Un grande abbraccio a Fedez! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene". La conduttrice Mara Venier risponde al messaggio di Chiara: "Un abbraccio.. e uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez". Tra i tanti a supportarlo anche Levante e Giuliano Sangiorgi. E non manca il sostegno del mondo della moda e della politica. Laura Boldrini ha scritto: “Forza Fedez! So che non è facile accettare di avere un problema di salute. La malattia non va nascosta, hai fatto bene a parlarne, aiuta se stessi e gli altri. Auguri di pronta guarigione”. Matteo Salvini invece: “Possiamo anche aver discusso in passato ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”.