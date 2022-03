Il ministro degli esteri Di Maio ospite del primo tg italiano in lingua ucraina su RaiNews

Sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a tenere a battesimo, in qualità di ospite, la prima edizione del tg italiano in lingua ucraina trasmesso oggi alle ore 13 su RaiNews. Una presenza simbolica per un appuntamento importante, pensato soprattutto per dare un senso più ampio all’accoglienza dei tanti rifugiati arrivati nel nostro Paese che non hanno ancora confidenza con la lingua italiana.

È lo stesso Di Maio ad annunciare su Twitter la sua presenza nel notiziario in lingua ucraina: "Alle 13.00 sarò intervistato su RaiNews, che da oggi trasmetterà il primo tg italiano in lingua ucraina, con aggiornamenti sulla guerra. Un'iniziativa molto utile per i rifugiati in Italia. Anche questa è accoglienza. A più tardi".