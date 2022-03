Il Nobel Parisi: "Non isoliamo gli scienziati russi"

Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha colto l'occasione della firma dell'accordo di collaborazione tra l'Accademia Nazionale dei Lincei e l'Accademia delle Scienze portoghese per intervenire pubblicamente sulla guerra in Ucraina: "Viviamo tempi tragici" che ci portano a respirare di nuovo "un'atmosfera da Guerra Fredda". In questo momento "dobbiamo aiutare gli scienziati ucraini ma non dobbiamo indebolire i collegamenti con gli scienziati russi", perché rappresentano un canale di dialogo che potrebbe aiutarci "a costruire la pace nel lungo periodo".

La comunità degli scienziati, da sempre in relazione al di là dei confini nazionali e delle appartenenze di bandiera, rappresenta per il premio Nobel una chiave per la costruzione della pace. Da questo punto di vista, Parisi pone l'accento quasi più sugli scienziati russi che su quelli ucraini. Se i secondi sono infatti da proteggere e da aiutare affinché possano continuare le loro ricerche in sicurezza, in paesi che li possano accogliere, i primi sono una risorsa che può esprimere un dissenso interno al loro paese o spingere la politica a cercare una soluzione pacifica del conflitto in corso.