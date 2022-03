Il parlamentare britannico Jamie Wallis dichiara di essere trans e di aver subito abusi

Il deputato conservatore ha raccontato, sul suo profilo Twitter, di aver subìto in passato ricatti e uno stupro e, nel compiere il suo 'coming out', ha spiegato di avere una disforia di genere.

Wallis, 37 anni, eletto nel 2019 per il collegio gallese di Bridgend, ha raccontato la serie di abusi subiti, fra cui lo stupro da parte di un uomo conosciuto online e ha dichiarato di "sentirsi così sin da quando ero un bambino molto piccolo" .

Wallis eletto alle elezioni generali del 2019 è il primo parlamentare apertamente transgender della Gran Bretagna.

Il suo gesto coraggioso ha ricevuto un ampio sostegno da parte del suo partito. A partire dal premier Boris Johnson che lo ha lodato per aver condiviso una storia "molto intima che senza dubbio sarà di grande aiuto agli altri". Parole che sono arrivate dopo che ieri sera durante un incontro coi parlamentari Tory il primo ministro aveva fatto una battuta sul tema dell'identità di genere. Secondo i media, Johnson avrebbe detto: "Buonasera signore e signori, o come direbbe Keir Starmer, persone a cui alla nascita viene assegnato il genere maschile o femminile", riferendosi al leader dell'opposizione laburista e alle sue dichiarazioni in favore dei gruppi Lgbt.