Il portavoce del Cremlino: "La Russia userebbe le armi nucleari se minacciata nella sua esistenza"

La Russia userebbe armi nucleari solo quando c'è una "minaccia all'esistenza dello Stato" e non come conseguenza della guerra in Ucraina. Così il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in una intervista all'emittente americana Pbs. "Ma qualsiasi risultato dell'operazione in Ucraina, ovviamente, non è un motivo per l'uso di un'arma nucleare - ha precisato Peskov -. Abbiamo un concetto di sicurezza che afferma molto chiaramente che solo quando c'è una minaccia per l'esistenza dello Stato, nel nostro paese, possiamo usare e useremo effettivamente armi nucleari per eliminare la minaccia per l'esistenza del nostro Paese".

Le parole di Biden

Le parole del presidente americano Joe Biden sul fatto che Vladimir Putin non possa restare al potere perché è un tiranno, sono state "abbastanza allarmanti" e sono da considerare un "insulto personale".

Occidente contro Russia

La Russia si sente circondata da una "realtà ostile", perché è "nel mezzo di una guerra, economica e commerciale" portata avanti dai Paesi dell'occidente. "Dobbiamo adattarci alle nuove condizioni - spiega Peskov, secondo quanto riporta Ria Novosti -. Sfortunatamente, queste condizioni sono piuttosto ostili. Noi in Russia ci sentiamo nel mezzo di una guerra. I paesi dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, Australia, stanno conducendo una guerra contro di noi nel commercio, nell'economia, nel sequestro delle nostre proprietà, nel sequestro dei nostri fondi, nel blocco delle nostre relazioni finanziarie. Dobbiamo adattarci alla nuova realtà".