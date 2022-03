Il regolatore dei media ordina il blocco di Facebook e di Twitter in Russia

L'autorità russa che regola le comunicazioni, Roskomnadzor, ha deciso di bloccare il social network Facebook in Russia. Lo riportano le agenzie di stampa Tass e Afp. L'Autorità ha ordinato il blocco di Facebook nel Paese, accusando il social network di "discriminare" i media russi. "La decisione di bloccare l'accesso a Facebook è stata presa oggi", ha annunciato Roskomnadzor su Telegram. Più avanti, nel corso della giornata, l'autorità russa per le comunicazioni ha annunciato il blocco anche di Twitter nel paese.

Attacco ai media

Al nono giorno della guerra in Ucraina, un altro fronte si aggrava ed è quello della battaglia della Russia per controllare la narrativa mediatica sul conflitto. La infowar ha coinvolto anche Bruxelles e Kiev con le relative restrizioni varate contro testate giornaliste considerate megafono del Cremlino. L'ultima iniziativa è quella della Duma russa, che ha approvato all'unanimità un disegno di legge che prevede fino a 15 anni di carcere per chi pubblica "informazioni false" sull'esercito della Federazione (tra cui le accuse di colpire i civili o il numero delle vittime russe).

Pochi giorni prima, le autorità avevano vietato di usare la parola "invasione" per l'operazione militare in corso. Il regolatore dei media, Roskomnadzor, ha inoltre spento due delle ultime testate considerate indipendenti: radio Eco di Mosca e la tv satellitare Dozhd, di cui sono stati bloccati anche i siti Internet perché "deliberatamente diffondevano false informazioni sul personale militare russo".

Alcuni giornalisti di Dozhd, come il capo redattore Tikhon Dziadko, hanno annunciato di aver lasciato il Paese per timori per la propria sicurezza. E oggi il periodico indipendente Novaya Gazeta ha deciso di eliminare una parte dei contenuti legati all'Ucraina per evitare di essere sanzionata in base alla nuova legge.

Il 25 febbraio, all'indomani dell'invasione, Roskomnadzor aveva deciso il rallentamento dell'accesso a Facebook in tutto il Paese, dopo che il colosso dei social media aveva imposto "restrizioni" alle pagine di media russi come Zvezda Tv, legata all'esercito, e Ria Novosti, l'agenzia ufficiale di Mosca.

Internet è l'unica fonte d'informazione alternativa alla narrazione ufficiale del Cremlino e soprattutto YouTube, il mezzo su cui il movimento dell'oppositore in carcere, Aleksei Navalny, diffonde le sue inchieste da milioni di visualizzazioni sulla corruzione nelle più alte sfere dello Stato. E YouTube, secondo molti in Russia, sarà la prossima vittima, mentre in queste ore sono stati bloccati anche i siti di Bbc, Voice of America, Radio Free Europe e Deutsche Welle.

Tempestivo, questo pomeriggio, l'annuncio della Bbc: tutti i suoi giornalisti lasceranno la Russia "per la loro sicurezza". L'emittente inglese continuerà a informare in russo solo dall'estero.

"Putin e il suo apparato sono in guerra e si presuppone che i media debbano seguirlo", ha spiegato Christopher Resch, addetto stampa di Reporters sans frontières a Berlino. Ma nella guerra d'informazione sono in prima linea anche la Ue e l'Ucraina. Nel mirino dei provvedimenti occidentali contro Mosca rientrano anche le testate Russia Today e Sputnik, bandite dall'Europa questa settimana. L'iniziativa è stata seguita da una misura drastica di YouTube che ha annunciato il blocco dei canali delle due testate.

In Ucraina, le autorità hanno sanzionato il deputato filo-russo della Verkhovna Rada, Taras Kozak, e tre canali di notizie di sua proprietà, interrompendone le trasmissioni. Le emittenti in questione - 112 Ukraine, ZIK e Newsone - sono di fatto controllate dall'oligarca vicino a Mosca, Viktor Medvedchuk - uno dei leader del partito "Piattaforma di opposizione" - e che molti hanno individuato come un possibile candidato alla guida di un governo fantoccio, in caso la Russia conquistasse Kiev.

Su Twitter, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito la misura una "decisione difficile", aggiungendo che "la lotta per l'indipendenza è una lotta nella guerra dell'informazione per la verità e i valori europei".

La risposta di Facebook

"Presto milioni di cittadini russi si troveranno tagliati fuori dalle informazioni attendibili, privati della loro modalità quotidiana di connettersi con famiglie e amici e silenziati. Continueremo a fare il possibile per rendere i nostri servizi nuovamente disponibili alle persone e per metterli in grado di esprimersi in maniera sicura e mobilitarsi". Lo scrive su twitter Nick Clegg, presidente per i global affairs di Meta - sotto il cui cappello sono facebook, instagram, whatsapp e messenger - in risposta all'annuncio della Russia di bloccare facebook. "Milioni di russi presto privati di informazioni affidabili", si afferma.