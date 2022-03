Il Segretario di Stato USA Blinken : "Non abbiamo una strategia per il cambio di regime in Russia"

Oggi il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, a margine dell'incontro, a Gerusalemme, con il Ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha dichiarato: “Riguardo al potente discorso di ieri io penso che il Presidente abbia semplicemente evidenziato che il Presidente Putin non può avere il potere di fare una guerra o di impegnarsi in un'aggressione in Ucraina o altrove."

E ha aggiunto: "Come voi sapete, e come ci avete sentito ripetere più volte, non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia o in nessun altro posto. E' una questione che riguarda i cittadini del paese in questione, in questo caso la Russia. Quella che noi abbiamo è una strategia di forte supporto all'Ucraina. Lo abbiamo fatto e abbiamo radunato partner e alleati in tutto il mondo per farlo”.

Nel corso della conferenza stampa, con il Primo Ministro Naftali Bennet, il segretario di Stato Blinken ha ringraziato Israele per tutti gli sforzi fatti nel cercare una soluzione alla guerra in Ucraina.