Il Senato ha votato la fiducia al Governo su aiuti militari a Kiev e accoglienza

L'Aula del Senato ha confermato la fiducia al Governo sul decreto Ucraina con voti 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessun astenuto. Poche le “assenze ingiustificate” tra le forze di maggioranza: 3 tra i Cinquestelle, 5 tra i leghisti, altrettante in Forza Italia. È dunque approvato in via definitiva il provvedimento che prevede misure per l'accoglienza dei profughi e dispone l'invio di equipaggiamenti militari a Kiev. Il governo aveva posto ieri sera la questione dei fiducia, blindando sostanzialmente il testo che, invece, era stato votato anche dall'opposizione di Fratelli d'Italia, in prima lettura, alla Camera. Nei giorni scorsi la maggioranza si era divisa sull'aumento delle spese militari al 2% del Pil, ieri il clima tra i partiti si era schiarito dopo le dichiarazioni del ministro ella Difesa Lorenzo Guerini sulla gradualità dell'aumento e oggi il decreto è stato infine votato senza l'ordine del giorno sull'incremento entro il 2024, che invece era passato a Montecitorio.

Le posizioni dei partiti

Il Movimento 5 stelle, dopo il compromesso raggiunto ieri nella maggioranza, ha votato sì: “Oggi votiamo convintamente la fiducia a questo provvedimento, non abbiamo mai messo in discussione la nostra fiducia al governo o la certezza che l'Europa e la Nato vadano sempre difese e rafforzate”, ha detto in aula la capogruppo Mariolina Castellone. Nessuno smarcamento neanche dalla Lega: “Il governo italiano ha il dovere di prestare tutto l'aiuto necessario al popolo ucraino, aiuti militari compresi, anche rispettando il patto atlantico”, ha affernato il senatore Massimiliano Romeo, puntualizzando che il Carroccio ”ha chiesto di moderate i toni perché il mondo sta camminando su una sottile linea rossa, che puo' farci precitare verso l'escalation del conflitto. Torniamo al nostro alveo naturale: quello della diplomazia". Per Forza Italia Maurizio Gasparri ricorda che “arrivare al 2% delle spese militari è un obbligo internazionale assunto dal paese nel 2014 ” e che “Conte aumento' tale spesa del 17% da 21 a 24,6 miliardi mentre Draghi solo del 5%. Sono fatti e numeri incontestabili”. “Convinto sostegno” alla fiducia da parte del gruppo del Partito Democratico, che con il senatore Alessandro Alfieri ha invitato a procedere "con gradualità, come ha detto il ministro Guerini". Sul rispetto degli impegni con la Nato, ha aggiunto, “si misura la credibilità del nostro paese”. Voto favorevole anche da Italia Viva: "Qui non ci sono pazzi guerrafondai - dice Davide Faraone - che si vogliono armare fino ai denti affamando un popolo. Il decreto Ucraina ha tutta un'altra storia, c'è la cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti all'Ucraina, ma ci sono anche l'articolo 3 e 4 che prevedono assistenza al popolo ucraino e maggior sicurezza per nostri connazionali. Credo si sia voluto montare un set cinematografico che parte dalla lettura dei sondaggi". A votare contro è stata l'opposizione di Fratelli d'Italia: "Avremmo votato a favore, come alla Camera, anche al Senato il decreto se avesse avuto un normale percorso, invece il ricorso al voto di fiducia su una materia così sensibile sconfessa il governo", ha spiegato la senatrice Isabella Rauti, aggiungendo che "la nostra posizione è stata netta da subito, da un lato c'è l'aggressore dall'altro l'aggredito - ha aggiunto -. Ci sono momenti in cui come questo non c'è spazio per tentennamenti, sofisticati distinguo e pacifismo peloso."