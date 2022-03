Il sindaco di Carrara: lo yatch in cantiere a Marina "non riconducibile a Putin"

Il mega yacht 'Scheherazade' di 140 metri agli ormeggi in un cantiere nel porto di Marina di Carrara (in provincia di Massa Carrara) non è del presidente russo Vladimir Putin.

Lo ha dichiarato il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, dopo un colloquio con i vertici di The Italian Sea Group, la società proprietaria del cantiere dove l'imbarcazione da 700 milioni di euro è in fase di manutenzione.

De Pasquale ha avuto "un breve confronto con la proprietà del cantiere che ha ribadito quanto affermato già lo scorso 10 marzo, ovvero che 'in funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, lo yacht di 140 metri Scheherazade, attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del presidente russo Vladimir Putin'".

"I vertici di The Italian Sea Group mi hanno assicurato di aver messo a disposizione tutto il materiale necessario alle indagini. La disponibilità della proprietà del cantiere e lo scrupoloso lavoro delle nostre autorità sono una garanzia per tutti noi e sono certo che questa vicenda è stata e sarà gestita con l'attenzione e la serietà che merita", ha affermato il primo cittadino di Carrara aggiungendo: "Come amministrazione comunale non abbiamo alcuna giurisdizione in materia ma, da pacifista convinto e da obiettore di coscienza, voglio cogliere anche questa occasione per condannare ancora una volta quanto sta accadendo in Ucraina dove è in corso una guerra che mina i valori fondanti della nostra Europa".

The Italian Sea Group dal canto suo ha ribadito quanto già affermato con un comunicato il 10 marzo scorso: "In funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, dichiara che lo yacht di 140 metri Scheherazade, attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del Presidente russo Vladimir Putin". The Italian Sea Group ha anche precisato che la produzione delle commesse in progress e le attività di refit "proseguono senza alcun rallentamento, nonostante le sanzioni introdotte dall'Unione Europea nei confronti della Russia scaturite dal conflitto in essere sul territorio ucraino". Nessun ordine, si spiega, è stato cancellato e non si è manifestato alcun ritardo nei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori contrattuali in essere.

E' stato il New York Times ad accostare, per la seconda volta, lo yacht a Putin, sulla base di una nuova inchiesta della Fondazione anticorruzione di Alexey Navalny, coordinata da Maria Pevchikh e Georgy Alburov, sostenendo che lo studio dell'equipaggio dimostrerebbe che il presidente russo sarebbe il reale possessore della mega imbarcazione.