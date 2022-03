Dal 2 marzo, on-line il sito che mette in contatto i rifugiati e chi può ospitarli

Sono giovani, sono interconnessi, sono abituati ad accorciare le distanze attraverso la rete. Sono due ragazzi di 18 e 19 anni che hanno creato una piattaforma online che collega la popolazione ucraina a chi offre ospitalità.

Avi Schiffmann, sviluppatore web californiano - creatore di uno dei più grandi siti web per informazioni, a livello mondiale, sulla diffusione del SARS-CoV-2 - tornando da una manifestazione contro la guerra, aveva deciso di voler dare il proprio contributo per aiutare i milioni di profughi in fuga dall’orrore del conflitto e si è reso conto che sul web mancava una connessione diretta tra coloro che hanno bisogno di aiuto e i servizi di accoglienza messi a disposizione.

Insieme al suo compagno di università e programmatore web ad Harvard, Marco Burstein, Avi Schiffmann ha lanciato UkraineTakeShelter.com, un sito in 12 lingue, semplice da usare, dove vengono indicati annunci di ospitalità da tutto il mondo: in Israele, come in Australia, in Germania, come in Polonia. C’è chi offre un tetto in un piccolo villaggio della Slovenia e chi in una villa sul lago di Garda. Chi è pronto a condividere la propria stanza da universitario a Bologna e chi mette a disposizione un appartamento.