Il sorriso di una bimba sulla copertina di Time: l'Ucraina che resiste

Il sorriso di una bambina di cinque anni diventa il simbolo dell'Ucraina che resiste sulla prossima copertina di Time. La piccola si chiama Valeriia ed è di Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky, nell'Ucraina centrale: la foto che la ritrae sorridente con piumino, sciarpa e cappello è stata scattata da un drone dall'alto dopo essere stata trasformata dall'artista francese JP in una gigantografia che oltre 100 persone hanno tenuto sollevata su Freedom Avenue a Leopoli. "Questa piccola ragazza ucraina è il futuro, la speranza, la gioia, la bellezza", ha detto l'artista, “e, in questa brutta guerra, ci ricorda chi sono i nostri amici ucraini”.

Taisiia, la madre di Valeriia - si legge sul Time - ha spiegato che la figlia ha tanti sogni, in particolare quello di iniziare la scuola il 1 settembre. È difficile però dire se e dove potrà farlo, visto che le due sono fuggite in Polonia il 9 marzo scorso. Nell'intervista Taisiia ha spiegato di aver preso la decisione di lasciare la loro casa per tenere al sicuro la figlia: "Amo tutto di lei, è il mio sole e la mia gioia".