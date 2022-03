Il "trasloco" della regina

Due anni fa la regina Elisabetta aveva lasciato Buckingham Palace per via della pandemia ed era andata a vivere nel castello di Windsor, dove è rimasta per un anno, fino alla morte del suo amato Principe Filippo, avvenuta lo scorso aprile. Poi il rientro a Palazzo; le tante vicissitudini della famiglia reale; il malore a seguito del quale si era trasferita a Sandringham, nella tenuta del Norfolk; il Giubileo di Platino e il recente contagio, con conseguente guarigione, da Covid-19. Ieri l'annuncio del Daily Mail: The Queen d'ora in poi vivrà a Windsor e non tornerà più a Buckingham Palace.