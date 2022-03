Il viaggio al confine ucraino del 'Bus di Carla', per portare in Sicilia chi fugge

È partita dal profondo Sud dell’Italia la missione umanitaria ribattezzata il «bus di Carla», dal nome della ragazza sedicenne di Favara (Agrigento) che l’ha pensata e organizzata: Carla Bartoli. Lei attualmente studia a Parigi e, in futuro, vuole intraprendere la carriera diplomatica, ma di fronte all’emergenza umanitaria in corso in Ucraina, non è riuscita a restare indifferente. In pochi giorni, ha messo in piedi una raccolta di aiuti per oltre 12 mila euro e un viaggio per portare in Italia una cinquantina di mamme e bambini in fuga dal conflitto con la Russia e acquistare viveri, coperte e medicine.

Il viaggio verso il confine

A coordinare concretamente la trasferta partita da Favara e a preparare l’accoglienza delle famiglie in arrivo è stata la mamma di Carla, Florinda Saieva. Adesso è in viaggio sul pullman diretto al confine tra Polonia e Ucraina, carico di viveri, coperte e medicine. È lì che scaricherà le provviste dirette in Ucraina e caricherà a bordo 50 persone: soprattutto donne e bambini che si stabiliranno a Favara e a Caltanissetta.