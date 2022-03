Il video di Schwarzenegger diventa virale. Oltre 700 mila visualizzazioni in Russia

Nove minuti di video, il suo volto in primissimo piano. Lui è mister muscolo, ex governatore della California, il celebre attore Arnold Schwarzenegger. Il suo palcoscenico è Twitter e la sua platea sono le oltre 700 mila persone in Russia. Il suo video messaggio è stato pubblicato lo scorso 17 marzo sui social ed era rivolto ai suoi “cari amici russi“. Schwarzenegger racconta di come, fin da ragazzo, abbia avuto un legame speciale con la Russia e con il suo popolo. Poi gli interlocutori dell'attore di Terminator diventano direttamente i soldati russi per “dire loro quello che non sanno”. Il video è in lingua inglese, ma con i sottotitoli in cirillico. IIl post ha avuto oltre 30 milioni di visualizzazioni nel mondo.