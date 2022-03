Immunoterapia e flora intestinale alleati nella cura dei tumori

L’efficacia dell’immunoterapia contro i tumori è legata anche alla composizione della flora intestinale. Dal suo equilibrio, non dalla presenza o meno di una singola specie. Questo il dato che emerge da uno studio italiano pubblicato sulla rivista «Nature Medicine», da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio) di Trento e dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Una scoperta che, nel tempo, potrebbe portare a «manipolare» il microbiota per favorire una migliore risposta alla malattia da parte del sistema immunitario.

Immunoterapia: di cosa si tratta?

L’immunoterapia, premiata con il Nobel per la Medicina nel 2018, prevede che attraverso alcuni farmaci si stimoli il sistema immunitario ad agire contro il cancro. Obiettivo: mantenere sempre accesa la risposta difensiva nei confronti di una malattia oncologica. Un ruolo chiave, in questo processo, è svolto dai linfociti T, che possiedono dei recettori in grado di riconoscere l'agente estraneo (in questo caso le cellule tumorali) e di attivare la risposta immunitaria. Un meccanismo di risposta più fine rispetto alla chemioterapia, oggi applicato fin dalle prime fasi di trattamento in alcune forme di tumori della pelle (melanoma e carcinoma squamocellulare), del polmone, del rene, del colon, della vescica e del distretto testa-collo. Al momento, però, non tutti i pazienti rispondono ai farmaci immunoterapici disponibili. In 1 caso su 2, all’incirca, la malattia continua infatti a progredire. Da qui la necessità di trovare le cause di questa mancata risposta, per mettere a punto trattamenti più efficaci.

L’importanza di studiare il microbiota

Il microbiota intestinale è un organo nell’organo. Mille (almeno) le specie presenti. Un ammasso di microrganismi e virus per un peso complessivo che sfiora un chilogrammo. La variabilità di queste specie è ampia, anche tra individui della stessa famiglia: a causa dello stile di vita, dall’ambiente in cui si vive, dagli scambi di popolazione e dalle malattie. Oggi si è quasi certi dell’esistenza di un microbiota diverso in ognuno di noi. Conoscere tutti i geni che compongono questi microrganismi aiuta. Ma in realtà serve ancora di più sapere quali e come si esprimono, anche in base alle situazioni che affrontiamo nel corso della vita. Se i cambiamenti siano causa o effetto delle malattie, non è ancora certo. Il riscontro di alterazioni in condizioni apparentemente distanti tra loro lascia però propendere per la prima ipotesi. Questo perché si sa che il microbiota ha una potente attività metabolica, determinata dall’azione integrata dei geni, che lo pone al centro dei meccanismi di innesco delle malattie infiammatorie, metaboliche e dell’apparato digerente. E non si può escludere che giochi un ruolo anche nello sviluppo di diversi tumori.

Lo studio

Nello studio in questione, i ricercatori hanno raggruppato 165 pazienti affetti da un melanoma cutaneo metastatico, in cura in cinque diversi centri: tre nel Regno Unito, uno nei Paesi Bassi e uno in Spagna. Da loro hanno prelevato, attraverso le feci, campioni di microbiota intestinale. Combinando i 165 campioni raccolti con i 147 campioni provenienti da altri studi già disponibili, è stato condotto uno studio di tipo metagenomico. Sequenziando, cioè, il microbiota intestinale di ogni paziente. Si è così scoperto - anche se si tratta di una conferma, essendo già stati pubblicati studi analoghi - che esiste un collegamento tra la sua composizione e funzione e la risposta all’immunoterapia. In particolare tre tipi di batteri - Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp. e Akkermansia muciniphila - sembrano essere maggiormente associati a una migliore risposta immunitaria. «Il microbiota è modulabile e ci sono strategie per poterlo modificare, che vanno da un’alimentazione specifica fino all'uso di probiotici di nuova generazione e al trapianto fecale - afferma Andrew Maltez Thomas, ricercatore al Dipartimento Cibio dell’Università di Trento e prima firma della pubblicazione -. Capendo quali sono le caratteristiche del microbiota che rendono un paziente maggiormente in grado di rispondere alla terapia, si potrebbe agire sulla modifica del microbiota del paziente prima di iniziare le cure».

Evidenze anche nella cura del tumore del polmone

In un altro studio pubblicato sempre sulla rivista «Nature Medicine», i ricercatori dell’Istituto Gustave Roussy di Parigi hanno scoperto che la presenza del batterio Akkermansia muciniphila fosse in grado di influenzare positivamente anche la risposta all'immunoterapia nel trattamento dei tumori del polmone. Con una migliore risposta obiettiva e una maggiore sopravvivenza a dodici mesi dall’inizio delle cure. Alla base dello stretto legame tra batteri e funzionamento dell'immunoterapia sembrerebbero esserci i metaboliti prodotti dai microrganismi, sostanze capaci di modulare positivamente il sistema immunitario. Se risultati analoghi dovessero essere confermati da studi condotti su campioni più ampi di pazienti, l'ipotesi di «plasmare» il microbiota per renderlo un valido alleato dell'immunoterapia sarebbe una delle opportunità per migliorare l'esito di queste cure oncologiche. Il melanoma è il punto di partenza della nuova sfida, che potrebbe però coinvolgere anche i pazienti affetti da altre malattie trattate con questo approccio: dal tumore del polmone a quello del rene, dai tumori al seno più aggressivi ad alcune forme di cancro della vescica. A quel punto, il trasferimento dei batteri «buoni» potrebbe avvenire anche a partire da soggetti sani e per via orale. Evitando, così, il ricorso al trapianto fecale.