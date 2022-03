Imprenditori del Nord-est mettono a disposizione alloggi e posti di lavoro per i profughi ucraini

L’accoglienza e la solidarietà ai profughi da parte di 67 imprese aderenti ad Assindustria Venetocentro ha il segno tangibile della disponibilità ad assumere 240 persone, attraverso 190 offerte di lavoro, e integrarle nel territorio che va dalla provincia di Padova a quella di Treviso. Oltre al lavoro, saranno messi a disposizione 24 alloggi per un totale di 100 posti letto.

E' una risposta concreta e immediata alle necessità dei tanti rifugiati provenienti dall'Ucraina, in gran parte donne, bambini e anziani. Questa iniziativa si aggiunge a quelle dei tanti imprenditori che, fin da subito, hanno offerto un tetto e, dove possibile, un impiego, oltre ad aiuti economici o beni di prima necessità a chi ha visto bombardare il proprio Paese ed è venuto a cercare la salvezza in Italia.

Le persone costrette a lasciare le loro case e loro territori sotto assedio, potranno avere una possibilità in vari settori, da quello metalmeccanico a quello dell' arredamento, da quello alimentare a quello cartario, chimico farmaceutico o alberghiero.

“Vogliamo fare la nostra parte nell’assoluta convinzione che la guerra in Ucraina ci riguarda tutti - ha detto Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto centro - perché democrazia e libertà sono valori irrinunciabili. Che vanno affermati, praticati e difesi, oggi più che mai”.

La raccolta da parte di Assindustria Venetocentro della disponibilità delle imprese associate ad attivarsi per iniziative di sostegno ai profughi ucraini, proseguirà anche nei prossimi giorni e la mappa della disponibilità di alloggi o di lavoro per i profughi ucraini abbraccia tutti i territori ed è presso le Prefetture di Padova e di Treviso per il necessario coordinamento e per una gestione ordinata, in sinergia con la Regione.