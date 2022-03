In borsa l'ottimismo lascia spazio alla cautela

Avvio cauto per le borse europee che ieri invece erano salite molto per un maggiore ottimismo sui colloqui tra Ucraina e Russia. Ieri +3,34% per l'indice Ftse Mib, che pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni segna +0,03 per cento. Nel resto d'Europa Londra +0,52%, Francoforte +0,03%.

Ieri sera, come previsto, la Fed, la banca centrale americana, ha alzato i tassi di un quarto di punto, il primo rialzo dal 2018 per contrastare un'inflazione sui massimi da 40 anni, arrivata al 7,9%. I membri del suo comitato esecutivo prevedono altri 6 rialzi quest'anno e 3-4 l'anno prossimo. A Wall Street ieri +1,55% per il Dow Jones, +3,77 per il Nasdaq dei titoli tecnologici, grazie alla corsa dei titoli cinesi, come Alibaba.

Ieri il governo di Pechino e la banca centrale cinese hanno annunciato delle misure per sostenere la quotazione dei titoli all'estero. Nella notte +6,48% per l'indice Hang Seng di Hong Kong, ieri +9%.

Intanto il gas ieri è sceso di quasi il 10%, a quota 104 euro al megawattora. Oggi in apertura risale del 8%, a quota 111. Lunedì scorso il record di 345 euro. Anche il petrolio è in risalita, il Brent è scambiato a 101,98 dollari al barile, +4%.

Tra i titoli a Piazza Affari, in evidenza Diasorin, +8,3% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali; conti pubblicati anche da Snam, +0,20%