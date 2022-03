In Russia appaiono per le strade tanti nastri verdi: li lasciano le persone che vogliono la pace

In Russia tanti cittadini sono contrari alla guerra in Ucraina. Manifestare, però, può essere molto rischioso: in migliaia sono stati arrestati nei giorni scorsi. Chi partecipa per la prima volta a una protesta non autorizzate può esser punito con una pena di 15 giorni di detenzione, che cresce fino a 5 anni se non è la prima volta che si scende in piazza.

Così è nata una protesta parallela, questa volta silenziosa. A partire dalla scorsa settimana tanti nastri di colore verde sono apparsi nelle città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo.

L’idea è partita e si è diffusa sui social: il colore non è casuale, la sua scelta è data dal risultato della combinazione di giallo e azzurro, i colori della bandiera ucraina.

“Un flash mob con nastri verdi si sta diffondendo attivamente sui social network per protestare contro la guerra. Supportiamo! Usa i nastri verdi come simbolo di pace. Legateli a vestiti, borse, automobili, in luoghi pubblici, portici, scuole e università”, si legge in un tweet postato lo scorso primo marzo.