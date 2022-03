In Turchia le speranze di pace tra Russia e Ucraina. Ma il Cremlino: "Non ci sono progressi"

I nuovi colloqui dovrebbero tenersi domani in Turchia. Il governo di Ankara spera di poter dare un contributo decisivo per arrivare a "un cessate il fuoco duraturo" tra Russia e Ucraina, come premesse per la pace. Ma intorno all’appuntamento c’è grande prudenza. Con indicazioni diverse anche sulla reale data dell’inizio dei colloqui. E questo già restituisce tutta la delicatezza del momento.

Dunque, queste sono le ore della tattica. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ostenta ottimismo: gli occidentali hanno capito i loro "errori più grossolani a lungo termine, anche se per ovvi motivi è improbabile che lo dicano ad alta voce”, quindi ora “ci sono possibilità per un accordo”.

"Abbiamo motivo di credere che ora le nostre preoccupazioni più serie, che riguardano direttamente i nostri legittimi interessi fondamentali, stiano iniziando a venire comprese" dalla Nato”.

E ovviamente smentisce qualunque ricaduta dalle sanzioni: "Non c'è isolamento della Russia, abbiamo un numero enorme di partner in Asia, in Africa in America Latina. Abbiamo buoni rapporti con la stragrande maggioranza delle organizzazioni create dai paesi in via di sviluppo".

"Siamo interessati a garantire che questi negoziati producano un risultato, in modo tale da far avanzare i nostri obiettivi critici, che sono, prima di tutto, porre fine alle vittime civili nel Donbass, che durano da 10 lunghi anni, mentre l'intera comunità progressista dell'Occidente è rimasta in silenzio, senza fare un solo commento critico, anche se tutti hanno guardato come le infrastrutture civili, gli ospedali, gli asili, le cliniche e gli edifici residenziali venivano bombardati nel Donbass".

Ma è evidente che la svolta potrebbe arrivare solo con un colloquio ai massimi livelli, tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky.

Però su questo fronte ancora non ci sono le condizioni. A dirlo è direttamente il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Non ci sono progressi". Di certo non aiutano il clima le parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sul cambio di regime in Russia: "Questa è un'affermazione certamente allarmante - ha detto Peskov -. Continueremo a monitorare da vicino le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, le registriamo attentamente e continueremo a farlo".