Incubo Covid in Cina: mai così tanti casi dalla crisi di Wuhan

Dall'inizio della pandemia, in Cina continentale sono in totale 4.636 le persone che hanno perso la vita a causa del virus.

Altri contagi significativi sono stati confermati nello Shandong (106), nello Shaanxi (53), a Tianjin (51) e nel Guangdong (48), dove c'è il blocco a Shenzhen e ai suoi 17,5 milioni di abitanti. Il numero di contagi confermati di Covid-19 in Cina, tra locali e importati, sono saliti a 120.504, di cui 11.984 relativi a pazienti ancora sotto trattamento medico e 8 in gravi condizioni.

Lunedì sono stati registrati altri 5.280 nuovi casi di Covid-19, più del doppio di quelli di domenica. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, dai quali emerge anche che il dato aggiorna i massimi degli ultimi due anni, dalla crisi di Wuhan. Il balzo record, rispetto ai numeri finora registrati in Cina, è stato alimentato dall'impennata di focolai di Omicron a livello nazionale, con oltre 3.000 trasmissioni domestiche nella provincia di Jilin , in lockdown.

Milioni di persone in isolamento, un'intera provincia - il Jilin, nel nord-est della Cina - in lockdown, e lo spettro di un virus che ritorna a mettere in difficoltà un Paese da 1,4 miliardi di abitanti. È il quadro della Cina nel marzo 2022, con contagi ai livelli più alti degli ultimi due anni, nonostante le rigide restrizioni messe in atto, e mai ritirate.

Dalla “tolleranza zero” allo “zero dinamico”

L'hub tecnologico di Shenzhen e la provincia nord-orientale del Jilin sono le ultime località in cui la Cina ha imposto il lockdown per contenere la diffusione del Covid-19. Nonostante i contagi rimangano su livelli molto più bassi che in altri Paesi, Pechino attua una politica di "contagi zero" che mira a estirpare il virus nel Paese asiatico, anche a scapito di ripercussioni sull'economia, che già lo scorso anno ha subito significative decelerazioni nella ripresa post-Covid. Ma per quanto potrà andare avanti così?

Per il futuro, il primo ministro cinese, Li Keqiang, ha promesso misure "più mirate e basate sulla scienza", a seconda dell'andamento dell'epidemia. Liang Wannian, a capo del team di esperti governativi contro il virus, ha chiarito che l'approcio statico di "zero casi" e quello dinamico "non sono la stessa cosa: non siamo ancora in grado di prevenire un singolo caso, ma abbiamo la capacità e la fiducia per sradicare rapidamente l'epidemia quando ne emerge uno". Gli aggiustamenti verso una maggiore convivenza sono in fase divalutazione, ma è certo che lockdown e tamponi, ad oggi, non eliminano il rischio contagio e frenano la ripresa economica.

Al momento però la linea è ancora quella dei "contagi zero", riapparsa proprio in questi giorni, in cui la Cina soffre per la diffusione della variante Omicron.

La strategia cinese, coordinata a livello nazionale dalla vice primo ministro Sun Chunlan - unica donna a sedere tra i 25 membri del Politburo del Partito Comunista Cinese - si fonda sull'istituzione di lockdown ferrei, con la possibilità di uscire per fare la spesa solo una volta ogni due giorni per i membri di un unico nucleo familiare, e, a volte, improvvisi. I cinesi ricevono l'annuncio delle restrizioni tramite gli account WeChat - la piattaforma di messaggistica e servizi operata da TenCent, una sorta di "super-app" cinese - delle amministrazioni locali coinvolte, come successo in questi giorni, a Shenzhen e nel Jilin, in quello che e' il primo lockdown a livello provinciale, in Cina, dallo scoppio dell'epidemia a Wuhan, all'inizio del 2020.