Inna Derusova, morta in battaglia, è la prima donna a ricevere il titolo di "Eroe dell'Ucraina"

E' stato assegnato postumo, per la prima volta a una donna, il titolo di Eroe dell'Ucraina, "per il coraggio personale e l'eroismo mostrati in difesa della sovranità statale e dell'integrità territoriale e la fedeltà al giuramento militare".

Lei è Inna Derusova, medico di combattimento senior, impegnata nella città di Okhtyrka, nella regione di Sumy, a una cinquantina dal confine con la Russia. È morta per i bombardamenti di artiglieria delle truppe russe, dopo aver salvato la vita a più di dieci soldati. A renderlo noto è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha celebrato i militari che stanno contribuendo a respingere l’invasione russa.

Insignita dell’Ordine della Stella d’Oro, il più alto riconoscimento conferito dal Governo dell’Ucraina, il sergente Inna Derusova è rimasta uccisa il primo giorno dell’invasione russa.