L'attivista russa: aiutiamo chi protesta contro la guerra, rischiano fino a 30 giorni di prigione

Tutte le volte che abbiamo letto sulle agenzie o sui nostri media di proteste in Russia, di manifestanti arrestati e attivisti contro la guerra della Russia in Ucraina, quasi sicuramente abbiamo sentito parlare di loro. Sono gli attivisti della ONG russa Ovd-info presente in Russia ormai da una decina di anni con il compito di comunicare al mondo quello che succede sul fronte dei diritti umani in Russia. Compito loro, fin dal primo momento, è stato anche quello di seguire legalmente la giornalista russa Marina Ovsyannikova, diventata celebre per aver protestato contro la guerra durante un tg russo. Sul loro sito, visibile all'estero ma non in Russia, si legge che il loro compito è: aiutare coloro che sono perseguitati per aver esercitato il diritto alla libertà di riunione e altri diritti politici fondamentali. Abbiamo intervistato la loro portavoce, una donna coraggiosa di nome Maria Kuznetsova.

Maria, come è cambiato vostro lavoro sui diritti umani in Russia dall'inizio della guerra?

Beh, fondamentalmente non abbiamo più tempo per riposare. Direi che il nostro lavoro è ancora lo stesso di prima che ormai facciamo da dieci anni. La gente, specialmente nelle prime due settimane dall’invasione, andava in strada quasi ogni giorno. Per noi è stato un periodo molto impegnativo perché ogni giorno avevamo 10, 100, 1000 persone arrestate, e succedeva ogni giorno, per le prime due settimane. Ora non è più così (dal 4 marzo giorno in cui è entrata in vigore la legge marziale in Russia che prevede pene fino a 15 anni per chi diffonde “fake news” sull'esercito russo n.d.r.). Le proteste, nelle ultime due settimane, ci sono soprattutto il sabato e la domenica. Ma sicuramente i rischi sono molto più alti ora. La gente viene arrestata solo per aver detto la parola guerra. È proibito perché bisogna chiamarla operazione militare speciale. E si può essere anche multati amministrativamente per aver usato la parola guerra. Ci sono molti più rischi per noi, e per i manifestanti con cui lavoriamo. E ci sono anche molte accuse e processi penali. Oggi abbiamo già registrato circa 40 accuse penali su persone che sono contro la guerra in Russia.



Possiamo chiedere da dove lavora Maria lei adesso? Deve seguire precauzioni particolari in questo periodo?

Beh, sì, ma non posso dire dove sono precisamente per motivi di sicurezza ma sono in Georgia, non sono più in Russia ma il mio team è lì. In questo momento non abbiamo un ufficio perché la polizia potrebbe arrivare e perquisirlo. Ma dobbiamo lavorare lo stesso all'interno del paese perché i nostri avvocati vanno nei tribunali e nelle stazioni di polizia per aiutare i manifestanti.