La guerra al tempo di TikTok

Visitando un ospedale di Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha appreso di essere diventato una star di TikTok. "Tutti ti supportano su TikTok", gli ha detto una ragazza di 16 anni, ricoverata in reparto dopo che l'auto su cui viaggiava con la sua famiglia era stata colpita dalle forze russe. "Non è facile, ma facciamo la cosa giusta", ha risposto Zelensky.

Nel suo saggio del 2003 "Davanti al dolore degli altri", la filosofa americana Susan Sontag indicava nella guerra civile spagnola l'origine del fotogiornalismo e in quella del Vietnam la prima a essere trasmessa quotidianamente in televisione.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, i social network sono stati inondati di video da entrambe le parti. Cellulari alla mano, soldati e civili stanno documentando la guerra in tempo reale. Non è la prima volta. Durante la primavera araba, le parti li hanno utilizzati per organizzare manifestazioni e influenzare l'opinione pubblica. La differenza oggi sta in un nuovo tipo di narrazione. Sempre più persone con un telefono cellulare documentano regolarmente le loro giornate sulle piattaforme: la guerra è diventata un argomento come un altro. Alcuni influencer ucraini - un tempo più noti per i tutorial di bellezza che per le loro posizioni politiche - si sono trasformati in combattenti della resistenza, versione 2.0.

I social media sono diventati parte del campo di battaglia, ma nella narrazione questa volta sono coinvolti direttamente anche i più giovani.

L'invasione dell'Ucraina può essere infatti definita la prima guerra raccontata su TikTok, tanto che gli esperti concordano sul fatto che la piattaforma di video brevi - un tempo nota principalmente per le sincronizzazioni labiali e i balletti - sia stata finalmente presa sul serio.

A legittimarla sono anche molti leader mondiali. A partire dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha “incontrato” gli influencer per informarli sul conflitto e su come gli Usa lo stanno affrontando, tanto da essere “rimproverato” dal senatore repubblicano Josh Hawley per aver chiesto "agli adolescenti di fare il suo lavoro". D'altronde la Casa Bianca aveva già “sfruttato” i giovani tiktoker per la campagna di vaccinazione anti Covid.

Uno dei primi video postati su TikTok dall'inizio della guerra, mostra i bagliori sulla città di Kiev. La didascalia è breve: "La capitale dell'Ucraina in questo momento". La musica che lo accompagna è "Little Dark Age", una canzone della band indie-pop MGMT. Ha quasi 5 milioni di “mi piace”.