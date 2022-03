L'ipotesi eurobond spinge i listini europei

L'indiscrezione sulla possibile emissione da parte dell'Unione europea di bond comuni "su ampia scala" per finanziare la difesa comune e le spese energetiche continua a sostenere le Borse, anche se in modo meno marcato. Milano, che era arrivata a guadagnare anche il 3%, è ora a +2,01; Parigi e Francoforte, più caute, salgono di 6 e 7 decimi di punto.

Apertura in lieve calo invece per gli indici americani: Dow Jones a -0,25%, Nasdaq a -0,14%. Non frena invece la corsa dei prezzi del petrolio: il Brent, prezzo di riferimento europeo, sale a 129 dollari e mezzo al barile, il Wti americano a 125,70 - per entrambi, un aumento di oltre il 4,5%. Rallenta invece il gas naturale, a 214 euro per megawattora, il 5,7% in meno rispetto alla chiusura di ieri.

Ripiega invece il prezzo del nickel dopo l'impressionante balzo di inizio seduta, che lo aveva visto schizzare sopra i 100 mila dollari alla tonnellata per effetto dei timori su problemi di approvvigionamento dalla Russia e di alcune manovre tecniche da parte di operatori che in precedenza avevano 'scommesso' su un calo del prezzo. Resta comunque in rialzo di oltre il 68% a 81 mila dollari.