Iran, liberata Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Era stata arrestata nel 2016 a Teheran per spionaggio

E' stata scarcerata ed è in viaggio per tornare nel Regno Unito Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna (dipendente della Fondazione Thomson Reuters) con passaporto britannico e iraniano che ad aprile 2016 era stata arrestata all'aeroporto di Teheran e successivamente condannata per spionaggio a cinque anni di prigione. Lo ha riferito la Bbc, spiegando che la deputata della sua circoscrizione, Tulip Siddiq, che in questi anni ha seguito molto da vicino la sua vicenda, ha twittato che Zaghari-Ratcliffe era all'aeroporto di Teheran. La tv di Stato iraniana, Irib, ha confermato che "è stata consegnata alle autorità del Regno Unito dopo aver scontato una condanna di sei anni".

La donna era agli arresti domiciliari e questa settimana le era stato restituito il passaporto, un segnale - secondo gli osservatori - che il suo rilascio si stava avvicinando. Secondo il Guardian, oltre a Zaghari- Ratcliffe è stata rilasciata anche Anoosheh Ashoori, ex ingegnere civile, titolare di una impresa di costruzioni con doppio passaporto iraniano e britannico: era stato arrestato nel 2017 e incarcerato con una pena di 10 anni per spionaggio per conto d'Israele.

A marzo dello scorso anno, scontata la prima condanna, Zaghari-Ratcliffe era stata scarcerata dagli arresti domiciliari ma era stata subito incriminata di nuovo per propaganda anti-establishment e poi condannata a un anno di carcere.

Il premier Boris Jonson in più occasioni aveva ricordato che il governo non si sarebbe “fermato e avrebbe raddoppiato gli sforzi” per ottenere la liberazione di Zaghari-Ractcliffe. La vicenda ha reso i rapporti tra Gran Bretagna e Iran piuttosto tesi tanto che - a maggio dello scorso anno - il ministero degli esteri britannico aveva definito il trattamento della donna anglo-indiana “una tortura”.

A novembre scorso, il marito della donna, Richard Ractcliffe, aveva digiunato per 17 giorni per richiedere il rilascio della moglie. Con tanto di gigantografia di Nazarin aveva anche manifestato davanti alla sede del Foreign Office di Londra. L'uomo aveva condotto una protesta simile, fuori dall'ambasciata iraniana a Londra, ma era terminata dopo 15 giorni.

Le famiglie di Ractcliffe e Ashoori credono che i due siano stati trattenuti dalla Repubblica islamica come prigionieri politici fino a quando Londra non ha saldato un debito di 400 milioni di sterline (475 milioni di euro) per attrezzature di difesa risalenti all'epoca dello scià.

Il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, aveva detto stamattina alla Bbc di considerare “una priorità” il saldo del debito con le autorità iraniane. Il Regno Unito ha però sempre evitato di dire che la detenzione dei due cittadini iraniano-britannici e di altri detenuti in Iran, era collegata al debito.