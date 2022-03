Il capo dell'Aiea a Teheran in vista dell'accordo sul nucleare: "Un risultato positivo è possibile"

Il capo dell'Aiea, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, Rafael Grossi, è a Teheran dove ha in programma una serie di incontri in vista di un possibile imminente accordo internazionale sul dossier nucleare.

La visita avviene mentre a Vienna si svolgono i negoziati fra i rappresentanti di Iran, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Cina per ripristinare l'accordo del 2015 , di fatto vanificato negli ultimi 4 anni dalla decisione degli Usa di Donald Trump di uscirne .

Da allora, Washington ha reintrodotto le sanzioni e Teheran ha risposto rilanciando il programma di arricchimento dell'uranio. Ora, dopo l'arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden, anche gli Stati Uniti partecipano al negoziato anche se solo in forma "indiretta", tramite incontri bilaterali.

"Vado a Teheran per incontrare i responsabili iraniani e affrontare le questioni in sospeso. Il momento è critico ma un risultato positivo per tutti è possibile", ha scritto sul suo profilo Twitter lo stesso Grossi.

È in particolare previsto un incontro con il capo dell'Organizzazione iraniana dell'energia atomica, Mohamad Eslami.

I diplomatici europei impegnati da diversi mesi nei negoziati a Vienna sono tornati nelle rispettive capitali ieri dicendo che un accordo "è a portata di mano" mentre il ministro degli esteri di Teheran, Hossein Amir-Abdollahan ha assicurato al capo della diplomazia Ue Josep Borrell di essere pronto a partire per Vienna per siglare l'intesa, "quando le parti occidentali accetteranno le nostre linee rosse rimanenti". Anche l'alto rappresentante spera che l'atteso ripristino dell'accordo del 2015 possa arrivare nel fine settimana,